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Vianočné trhy v centre Žiaru nad Hronom začnú 13. decembra
Vianočné trhy potrvajú v centre mesta do 23. decembra a prvé stánky s občerstvením budú k dispozícii už 3. decembra.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 27. novembra (TASR) - Námestie Matice Slovenskej v Žiari nad Hronom bude od nedele 13. decembra dejiskom tradičných vianočných trhov. Okrem predajných stánkov s občerstvením a vianočným tovarom sa môžu obyvatelia a návštevníci mesta tešiť aj na hudobné vystúpenia či tradičné charitatívne akcie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Vianočné trhy potrvajú v centre mesta do 23. decembra a prvé stánky s občerstvením budú k dispozícii už 3. decembra. „Pre návštevníkov pripravujeme deväť drevených predajných stánkov, v ktorých sa budú postupne striedať jednotliví remeselníci a predajcovia. Chceme priniesť pestrú a rozmanitú ponuku, ktorá nebude každý deň rovnaká,“ priblížila hovorkyňa.
Súčasťou vianočných trhov budú dve charitatívne akcie. V stredu 16. decembra sa uskutoční tradičná súťaž vo varení kapustnice. Návštevníci budú môcť ochutnať pripravenú kapustnicu a dobrovoľným príspevkom za jej porciu podporiť dobrú vec. Vo štvrtok 17. decembra bude nasledovať Primátorský punč. Jeho predaj zabezpečia zamestnanci mestského úradu, ku ktorým sa v popoludňajších hodinách pridá aj vedenie mesta.
„Celý výťažok z predaja kapustnice aj Primátorského punču bude venovaný na dobročinné účely. Mesto aj tento rok prostredníctvom svojho sociálneho odboru vybralo jednu organizáciu a jednu konkrétnu fyzickú osobu, ktorým bude finančná pomoc určená,“ uviedla hovorkyňa.
Riaditeľka Mestského kultúrneho centra (MsKC) Michaela Hric Pribilincová doplnila, že súčasťou vianočných trhov budú aj viaceré hudobné vystúpenia či živý betlehem. Tento rok pripravujú počas predvianočného obdobia aj dve nové podujatia v kaštieli. Pre rodiny s deťmi bude určené podujatie Anjeli v kaštieli, pre odvážnych zase pripravujú podujatie Krampus v parku.
Vianočné trhy potrvajú v centre mesta do 23. decembra a prvé stánky s občerstvením budú k dispozícii už 3. decembra. „Pre návštevníkov pripravujeme deväť drevených predajných stánkov, v ktorých sa budú postupne striedať jednotliví remeselníci a predajcovia. Chceme priniesť pestrú a rozmanitú ponuku, ktorá nebude každý deň rovnaká,“ priblížila hovorkyňa.
Súčasťou vianočných trhov budú dve charitatívne akcie. V stredu 16. decembra sa uskutoční tradičná súťaž vo varení kapustnice. Návštevníci budú môcť ochutnať pripravenú kapustnicu a dobrovoľným príspevkom za jej porciu podporiť dobrú vec. Vo štvrtok 17. decembra bude nasledovať Primátorský punč. Jeho predaj zabezpečia zamestnanci mestského úradu, ku ktorým sa v popoludňajších hodinách pridá aj vedenie mesta.
„Celý výťažok z predaja kapustnice aj Primátorského punču bude venovaný na dobročinné účely. Mesto aj tento rok prostredníctvom svojho sociálneho odboru vybralo jednu organizáciu a jednu konkrétnu fyzickú osobu, ktorým bude finančná pomoc určená,“ uviedla hovorkyňa.
Riaditeľka Mestského kultúrneho centra (MsKC) Michaela Hric Pribilincová doplnila, že súčasťou vianočných trhov budú aj viaceré hudobné vystúpenia či živý betlehem. Tento rok pripravujú počas predvianočného obdobia aj dve nové podujatia v kaštieli. Pre rodiny s deťmi bude určené podujatie Anjeli v kaštieli, pre odvážnych zase pripravujú podujatie Krampus v parku.