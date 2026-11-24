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Vianočné trhy v Katovej bašte v Košiciach začnú v 1. adventnú nedeľu
Súčasťou trhov bude gastrozóna Chute kraja a občerstvenie v gastrostane. Charitatívny rozmer dodá tradičný benefičný punč, ktorým môžu návštevníci podporiť Nadáciu KSK.
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Župné vianočné trhy sa budú v Katovej bašte v Košiciach konať od nedele 29. novembra do 23. decembra. V ponuke počas štyroch týždňov budú koncerty známych interpretov, folklór, regionálne špeciality aj program pre rodiny s deťmi. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).
Návštevníkov v areáli na Hrnčiarskej 7 bude čakať 14 stánkov, kde nájdu pochúťky aj remeselné produkty z Košického kraja. Vlastný stan bude mať aj Inovačné centrum Košického kraja.
Otvorenie vianočných trhov je naplánované na prvú adventnú nedeľu. O 16.00 h sa o zábavu najmenších postará Fíha Tralala a o 19.00 h rozprúdi atmosféru Peter Bič Project. Súčasťou každej adventnej nedele bude živý betlehem so zvieratami, a to vždy od 15.00 do 19.00 h. V nedeľu 6. decembra príde aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi.
Každý deň podľa KSK prinesie trochu inú náladu. V piatky a soboty areál ožije koncertmi a hudobnými vystúpeniami, nedele budú patriť rodinám s deťmi a folklóru. Počas pracovného týždňa sa o hudobnú kulisu postarajú dídžeji.
„Chceme, aby aj vďaka Župným vianočným trhom historické centrum naplno žilo, aby sa v ňom stretávali rodiny, priatelia aj návštevníci nášho kraja. Tento rok si návštevníci nebudú musieť vyberať medzi dvoma podujatiami, ale budú si môcť vychutnať pestrú sviatočnú ponuku župných aj mestských trhov. Ich programy na seba budú prirodzene nadväzovať a časť z nich sa aj prepojí,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Z hudobnej ponuky sa na pódiu okrem skupiny Peter Bič Project predstavia Alan Murin, Štefan Repka & Gorals, Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band, Teraborsuk, Basawell, RoLLanďáci 3jo či Patejdl Original. Chýbať nebude ani tanečná párty v podobe Europa2 Christmas Party s DJ EKG, Milanom Lieskovským a ďalšími dídžejmi.
Súčasťou trhov bude gastrozóna Chute kraja a občerstvenie v gastrostane. Charitatívny rozmer dodá tradičný benefičný punč, ktorým môžu návštevníci podporiť Nadáciu KSK. K sviatočnej atmosfére prispejú cez víkend stánky Remeselníckeho inkubátora RINK. Atmosféru dotvoria drevený kolotoč a svetelné fotopointy. Vstup bude zdarma.
Návštevníkov v areáli na Hrnčiarskej 7 bude čakať 14 stánkov, kde nájdu pochúťky aj remeselné produkty z Košického kraja. Vlastný stan bude mať aj Inovačné centrum Košického kraja.
Otvorenie vianočných trhov je naplánované na prvú adventnú nedeľu. O 16.00 h sa o zábavu najmenších postará Fíha Tralala a o 19.00 h rozprúdi atmosféru Peter Bič Project. Súčasťou každej adventnej nedele bude živý betlehem so zvieratami, a to vždy od 15.00 do 19.00 h. V nedeľu 6. decembra príde aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi.
Každý deň podľa KSK prinesie trochu inú náladu. V piatky a soboty areál ožije koncertmi a hudobnými vystúpeniami, nedele budú patriť rodinám s deťmi a folklóru. Počas pracovného týždňa sa o hudobnú kulisu postarajú dídžeji.
„Chceme, aby aj vďaka Župným vianočným trhom historické centrum naplno žilo, aby sa v ňom stretávali rodiny, priatelia aj návštevníci nášho kraja. Tento rok si návštevníci nebudú musieť vyberať medzi dvoma podujatiami, ale budú si môcť vychutnať pestrú sviatočnú ponuku župných aj mestských trhov. Ich programy na seba budú prirodzene nadväzovať a časť z nich sa aj prepojí,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Z hudobnej ponuky sa na pódiu okrem skupiny Peter Bič Project predstavia Alan Murin, Štefan Repka & Gorals, Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band, Teraborsuk, Basawell, RoLLanďáci 3jo či Patejdl Original. Chýbať nebude ani tanečná párty v podobe Europa2 Christmas Party s DJ EKG, Milanom Lieskovským a ďalšími dídžejmi.
Súčasťou trhov bude gastrozóna Chute kraja a občerstvenie v gastrostane. Charitatívny rozmer dodá tradičný benefičný punč, ktorým môžu návštevníci podporiť Nadáciu KSK. K sviatočnej atmosfére prispejú cez víkend stánky Remeselníckeho inkubátora RINK. Atmosféru dotvoria drevený kolotoč a svetelné fotopointy. Vstup bude zdarma.