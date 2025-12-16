Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. december 2025
sekcia Regióny

Vianočné trhy v Lipanoch ponúknu jarmok i bohatý kultúrny program

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Jarmok a predaj bude otvorený denne od 8.00 h do 20.00 h, kde si budú môcť návštevníci zakúpiť rôzne produkty a darčeky.

Lipany 16. decembra (TASR) - Tradičný jarmok a bohatý kultúrny program ponúknu Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok (18. 12.) a v piatok (19. 12.) na Námestí sv. Martina v Lipanoch. Radnica o tom informuje na sociálnej sieti.

Jarmok a predaj bude otvorený denne od 8.00 h do 20.00 h, kde si budú môcť návštevníci zakúpiť rôzne produkty a darčeky. Kultúrny program s názvom Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám... bude prebiehať od 16.00 h do 20.00 h.

Vo štvrtok sa predstavia zoskupenia z Lipian - žiaci Základnej školy (ZŠ) Komenského 113, ZŠ Hviezdoslavova 1, Základnej umeleckej školy a spevácky zbor Lipina.

V piatok návštevníkov čaká vystúpenie Gabriely Kaperákovej, Chrámového rodinného zboru Lipany, folklórnych súborov (FS) Dubovičan a Olšovianka, ako aj mužskej speváckej skupiny Milpošan a detskej speváckej skupiny Čatinka z Milpoša.
