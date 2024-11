Vianočné trhy v Martine otvoria 29. novembra

Martin 22. novembra (TASR) - Tradičné vianočné trhy na Divadelnom námestí v Martine otvoria v piatok 29. novembra. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, v centre mesta bude osem drevených stánkov s bohatou ponukou, umiestnených až do konca kalendárneho roka.



Vianočné stánky budú otvorené každý deň od 10.00 h do 21.00 h. "Novinkou tohto roka je bohaté zdobenie vianočného stromčeka, ktorým bude takmer 40-ročná jedľa kaukazská z mestskej časti Záturčie. Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka a zároveň spustenie vianočnej výzdoby je naplánované už tradične na 6. decembra," priblížila Jenigár.



Na prevádzku sa pripravuje aj jedna z najpopulárnejších atrakcií v centre mesta, ktorou je klzisko. "Vzhľadom na poveternostné podmienky a dlhodobú predpoveď počasia sa jeho spustenie momentálne plánuje na 15. decembra. Klzisko budú môcť obyvatelia a návštevníci mesta využívať v závislosti od počasia do konca februára," dodala hovorkyňa mesta.