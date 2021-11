Vianočné trhy v mestách na Zemplíne nebudú

Humenné 10. novembra (TASR) – Vianočné trhy na námestiach okresných miest na Zemplíne tento rok pre pandémiu nového koronavírusu nebudú, alebo sa uskutočnia len v obmedzenej podobe. Celý región sa už druhý týždeň nachádza v čiernej farbe COVID automatu, vzhľadom na neustále narastajúci počet nových prípadov samosprávy so zásadným zlepšením situácie do predvianočného obdobia nepočítajú.



"Vzhľadom na predpokladanú, dlhodobo nepriaznivú situáciu sme sa rozhodli vianočné trhy a slávnostné zahájenie vianočného obdobia tento rok neorganizovať a možné aktivity presúvať do online priestoru," uviedla pre TASR primátorka mesta Snina Daniela Galandová s tým, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné mestu vzhľadom na zaradenie okresu do druhého stupňa ohrozenia a "dlhodobejšiu negatívnu prognózu" samospráve organizovanie hromadných podujatí neodporúča.



Žiadne vianočné trhy neplánuje tento rok zrealizovať ani mesto Sobrance, informovala TASR vedúca oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu mestského úradu (MsÚ) Paula Zoľáková. "Masovejšie podujatie" nebude počas vianočného obdobia pravdepodobne realizovať ani mesto Medzilaborce, uviedla Andrea Lutášová z kancelárie primátora.



Ponúknuť svojím obyvateľom zážitok z vianočnej atmosféry pri stánkoch s vianočným tovarom či občerstvením aktuálne nevylučujú mestá Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou. "Téma vianočných trhov je zatiaľ stále otvorená. Ak by sme pripravili vianočné trhy, tak len v obmedzenom režime a boli by v dňoch 10. a 11. decembra," ozrejmila pre TASR referentka odboru komunikácie, marketingu a kultúry MsÚ v Michalovciach Mária Stričková s tým, že definitívne stanovisko má prijať mestská jarmočná komisia v pondelok 15. novembra.



Vo Vranove nad Topľou, kde z dôvodu protiepidemických opatrení zrušili XXVI. Zimný jarmok, plánovaný v dňoch 8. a 9. decembra, by sa vianočné trhy v obmedzenom rozsahu konať mohli. Ako vyplynulo zo slov hovorkyne mesta Evy Fedorňákovej, od 4. do 23. decembra by sa na námestí pred administratívno-obchodným centrom mohlo nachádzať niekoľko stánkov s ambulantným predajom s vianočným tovarom. Mesto však svoj zámer podmieňuje aktuálnou pandemickou situáciou v okrese.



Rovnaké stanovisko zaujala aj humenská samospráva. "Aj keď súčasný vývoj nepredpokladá výrazné zlepšenie pandemickej situácie, okrem vianočnej výzdoby centra mesta, priľahlých ulíc či iných sídlisk by mali dotvárať sviatočnú atmosféru aj predajné drevené stánky na Námestí slobody pri Fontáne lásky," uviedol pre TASR Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ s tým, že súčasťou súťažných podmienok na prenájom štyroch mestských predajných stánkov je aj upozornenie, že rozsah ich činnosti bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. O konaní či zrušení vianočných trhov v obmedzenom rozsahu sa samospráva ešte definitívne nerozhodla.