Vianočné trhy v Nitre budú ekologickejšie, budú mať zálohované poháre

Nitra 6. novembra (TASR) - Svätoplukovo námestie v centre Nitry bude od pondelka zdobiť 15 metrov vysoký vianočný stromček. Tradičné vianočné mestečko však bude otvorené neskôr ako po iné roky. Namiesto novembrového termínu sa predajné stánky otvoria až 1. decembra.



Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka sa spustenie vianočného mestečka prispôsobilo dátumom adventných nedieľ. "Decembrové otvorenie sme zvolili aj preto, že celý jeho koncept ladíme ako symbolické otváranie okienok na adventnom kalendári, ktoré skončí 24. decembrom. Stánky budú otvorené až do Silvestra. Či však naozaj ostanú v prevádzke aj v období medzi Vianocami a Silvestrom, bude závisieť od záujmu predajcov," uviedol Holúbek.



Do vianočného mestečka príde aj tento rok Mikuláš, ktorý 3. decembra slávnostne rozsvieti vianočný strom. "V tomto čase chystáme program žiakov základných umeleckých škôl aj s vystúpeniami profesionálnych hercov. Program prepájame aj s Nitrianskym biskupstvom. Biskup požehná adventný veniec a z Nitrianskeho hradu potom prejde dole do mesta sprievod svetiel a priamo na námestí sa pripojí k Mikulášskemu sprievodu," vysvetlil Holúbek.



Ako pripomenul, nitrianske vianočné mestečko bude tento rok ekologickejšie. Mesto za 17.800 eur nakúpilo 20.000 vratných pohárikov. Návštevník tak za nápoj zaplatí o dve eurá viac. Pri jeho vrátení predajcovi sa mu záloha vráti naspäť. "Bude však možnosť ponechať si ho na pamiatku. Ide o estetické poháre s vianočným motívom. Sú zo špeciálneho polykarbonátového materiálu, ktorý sa nerozbije ani v prípade, že pohárik padne na zem. Je garantované jeho niekoľko stonásobné použitie bez toho, aby sa opotreboval," doplnil Holúbek.