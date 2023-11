Vianočné trhy v Novej Bani spestria benefičné koncerty

Nová Baňa 30. novembra (TASR) - Začiatok adventu bude v Novej Bani patriť sérii podujatí, ktoré pre obyvateľov pod názvom Vianočná Nová Baňa pripravila tunajšia samospráva. Od pondelka 4. decembra do nedele 10. decembra sa budú v radničnom parku konať vianočné trhy, ktoré bude sprevádzať bohatý sprievodný program. Informovala o tom Dagmar Lachká z novobanského mestského úradu.



Vianočné trhy potrvajú vždy od 16.00 do 20.00 h. Návštevníci si budú môcť zakúpiť drobné darčeky, vianočné dekorácie, produkty od lokálnych výrobcov a predajcov a tiež občerstvenie.



Už tradičným je v predvianočnom čase v Novej Bani benefičné podujatie My a naše mesto. "V poradí 12. ročník podujatia má opäť krásnu myšlienku, ktorou je podať pomocnú ruku obyvateľom nášho mesta Márii Schneiderovej, Jánovi Schneiderovi a Damiánovi Suchému, ktorí sú v náročnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia," uviedla Lachká.



Tento rok sa podľa Lachkej rozhodli, že koncerty budú súčasťou vianočných trhov. Odznejú každý deň o 17.00 h. "Myšlienku benefície svojím vystúpením podporia školy a školské zariadenia v Novej Bani, ktoré vystúpia v pondelok až piatok," priblížila Lachká. V sobotu vystúpi operné zoskupenie La Gioia, v nedeľu sa bude radničným parkom niesť spev a hudba v podaní domácich zoskupení Folklórneho súboru Háj a Folklórnej skupiny Vinička.



V utorok 5. decembra spestrí program v parku od 17.00 h príchod Mikuláša a jeho pomocníkov. Z radničného parku, kde okrem iného rozsvieti aj vianočný stromček, zavíta po 18.00 h Mikuláš s pomocníkmi aj na Bukovinu.



Súčasťou Vianočnej Novej Bane bude aj slávnostné uvedenie knihy povestí Zlatý rak z Königsbergu z pera autora novobanského rodáka Petra Kopernického. Lachká informovala, že po knihe Atmosférický stroj Isaaca Pottera je táto kniha autorovou druhou v poradí. Obe tieto knižné diela vznikli v spolupráci s mestom Nová Baňa.



"Kniha nás prostredníctvom piatich povestí z Novej Bane prevedie skutočnými historickými udalosťami, ktoré sa udiali v časoch baníckej slávy. Nechýbajú v nej ani jedinečné ilustrácie samotného autora," dodala Lachká s tým, že slávnostné uvedenie bude v stredu 6. decembra o 18.00 h v radničnom parku.