Vianočné trhy v Prešove budú len pre plne zaočkovaných

Prešov 15. novembra (TASR) - Vianočné trhy v Prešove budú k dispozícii len pre plne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Mesto ich plánuje na pešej zóne na Hlavnej ulici otvoriť od 25. novembra a potrvajú do 22. decembra. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Ako povedal, mesto ich pripravuje v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu (PKO). V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi však pôjde o menšiu verziu. Ich organizáciu museli podľa Tomeka prispôsobiť najnovším pandemickým obmedzeniam a platným pravidlám. V prípade, ak budú v najbližšom období z úrovne štátu prijaté nové prísnejšie opatrenia, forma vianočných trhov sa môže ešte meniť.



"Prešovčanom aj návštevníkom mesta chceme sprostredkovať výnimočnú adventnú atmosféru a dopriať im možnosť stretnúť sa so svojimi priateľmi pri chutných vianočných nápojoch a špecialitách. Rovnako je však pre nás dôležité minimalizovať riziko šírenia ochorenia COVID-19 a chrániť zdravie ľudí," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Vychádzajúc z predpokladu, že okres Prešov bude aj naďalej v bordovej farbe, musia podľa Tomeka v zmysle pravidiel COVID automatu pre hromadné podujatia zvoliť pre celé vianočné trhy režim "plne zaočkovaní". Priestor s vianočnými stánkami bude presne ohraničený a pre návštevníkov budú k dispozícii dva samostatné vstupy, respektíve výstupy.



"V prípade, že vianočné trhy otvoríme podľa plánu, veríme, že návštevníci centra mesta budú ohľaduplní k organizátorom, k predávajúcim aj k všetkým účastníkom vianočných trhov,“ uviedla riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.



Približne 50 vianočných stánkov sa bude tiahnuť smerom od mestského úradu po koniec Južného parku na Hlavnej ulici. Ponúknu vianočné výrobky, ako aj tradičné nápoje či vianočné špeciality s ohľadom na aktuálne platné usmernenia Úradu verejného zdravotníctva. Stánky budú otvorené každý deň od 10.00 do 21.30 h až do 22. decembra.



V deň otvorenia vianočných trhov (25. 11.) je naplánované aj rozsvietenie vianočnej výzdoby v celom meste. Novinkou budú svetelné inštalácie so zimnými motívmi, ktoré sa budú postupne rozsvecovať v Južnom parku. Tradičným prvkom bude aj tento rok drevený betlehem.



"Minulý rok sa nám veľmi osvedčila novinka v podobe Mapy Vianoc s prešovskými gastrozariadeniami, ktoré museli zostať zatvorené, avšak mohli aspoň ponúkať balené jedlo a nápoje pred svojimi prevádzkami. V tejto aktivite sme sa rozhodli pokračovať,“ doplnila Turčanová.



Počas vianočných trhov zvažujú organizátori pripraviť aj menší kultúrny program. Jeho uskutočnenie však bude závisieť od ďalšieho vývoja epidemickej situácie.