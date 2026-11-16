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Vianočné trhy v Prešove otvoria 25. novembra, rozsvietia aj stromček
Pódium bude tento rok umiestnené oproti soche koňa, čím vznikne miesto pre syntetické klzisko, ktoré podľa Šitárovej poteší najmä tých najmenších.
Autor TASR
Prešov 16. novembra (TASR) - Vianočné trhy v Prešove slávnostne otvoria 25. novembra o 16.00 h, keď sa spolu s vianočnou výzdobou rozsvieti aj vianočný stromček. Medzi tohtoročné novinky patrí syntetické klzisko a stromčekový kolotoč. Trhy sa uskutočnia v dvoch termínoch, od 25. novembra do 23. decembra a po prestávke od 26. do 31. decembra. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.
Pódium bude tento rok umiestnené oproti soche koňa, čím vznikne miesto pre syntetické klzisko, ktoré podľa Šitárovej poteší najmä tých najmenších. „Vianoce v Prešove majú svoju jedinečnú atmosféru a teší ma, že ich každý rok dokážeme obohatiť o niečo nové. Tento rok rozsvietime vianočný stromček už na Katarínu spolu s otvorením trhov a pribudne aj klzisko, ktoré rozšíri možnosti trávenia času v centre mesta najmä pre rodiny s deťmi,“ uviedol primátor František Oľha.
V tohtoročnom programe sa predstavia interpreti ako napríklad Funny Fellows, Nela Pocisková, Katka Koščová, hudobné zoskupenia detí a mladých zo základných, umeleckých či stredných škôl či folklórne súbory.
V centre mesta bude počas vianočných trhov umiestnených viac ako 70 stánkov. Chýbať nebudú kolotoče, detské atrakcie, vyhliadkové kolo či stromčekový kolotoč. Svoje miesto na vianočných trhoch v Prešove budú mať aj charitatívne stánky a primátorský punč, ktorý bude podávaný 11. a 18. decembra od 11.00 do 19.00 h.
Počas pracovných dní a sobôt budú predajné stánky s tovarom otvorené od 10.00 do 19.00 h, stánky s občerstvením od 11.00 do 22.00 h. Počas nedieľ budú otvorené všetky predajné stánky od 12.00 h, pričom budú k dispozícii do 19.00 h. V stánkoch s občerstvením návštevníkov obslúžia od 12.00 do 22.00 h.
Pri Konkatedrále sv. Mikuláša bude umiestnený drevený vyrezávaný betlehem od autora Juraja Antoňáka z Ličartoviec.
Detský program Mikulášsky darček na Hlavnej ulici sa začne 6. decembra od 16.00 h. Štefanskú zábavu 26. decembra večer odštartuje Orchester Jeana Valjeana a o štefanskú zábavu na oldies párty sa bude starať DJ Robo. Posledný deň v roku bude tesne pred polnocou oslavujúcich Prešovčanov zabávať kapela Smola a Hrušky a po polnoci rozprúdi na Hlavnej ulici DJ Miguel latino párty.
Pódium bude tento rok umiestnené oproti soche koňa, čím vznikne miesto pre syntetické klzisko, ktoré podľa Šitárovej poteší najmä tých najmenších. „Vianoce v Prešove majú svoju jedinečnú atmosféru a teší ma, že ich každý rok dokážeme obohatiť o niečo nové. Tento rok rozsvietime vianočný stromček už na Katarínu spolu s otvorením trhov a pribudne aj klzisko, ktoré rozšíri možnosti trávenia času v centre mesta najmä pre rodiny s deťmi,“ uviedol primátor František Oľha.
V tohtoročnom programe sa predstavia interpreti ako napríklad Funny Fellows, Nela Pocisková, Katka Koščová, hudobné zoskupenia detí a mladých zo základných, umeleckých či stredných škôl či folklórne súbory.
V centre mesta bude počas vianočných trhov umiestnených viac ako 70 stánkov. Chýbať nebudú kolotoče, detské atrakcie, vyhliadkové kolo či stromčekový kolotoč. Svoje miesto na vianočných trhoch v Prešove budú mať aj charitatívne stánky a primátorský punč, ktorý bude podávaný 11. a 18. decembra od 11.00 do 19.00 h.
Počas pracovných dní a sobôt budú predajné stánky s tovarom otvorené od 10.00 do 19.00 h, stánky s občerstvením od 11.00 do 22.00 h. Počas nedieľ budú otvorené všetky predajné stánky od 12.00 h, pričom budú k dispozícii do 19.00 h. V stánkoch s občerstvením návštevníkov obslúžia od 12.00 do 22.00 h.
Pri Konkatedrále sv. Mikuláša bude umiestnený drevený vyrezávaný betlehem od autora Juraja Antoňáka z Ličartoviec.
Detský program Mikulášsky darček na Hlavnej ulici sa začne 6. decembra od 16.00 h. Štefanskú zábavu 26. decembra večer odštartuje Orchester Jeana Valjeana a o štefanskú zábavu na oldies párty sa bude starať DJ Robo. Posledný deň v roku bude tesne pred polnocou oslavujúcich Prešovčanov zabávať kapela Smola a Hrušky a po polnoci rozprúdi na Hlavnej ulici DJ Miguel latino párty.