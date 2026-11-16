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Vianočné trhy v Prešove otvoria 25. novembra, rozsvietia aj stromček

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pódium bude tento rok umiestnené oproti soche koňa, čím vznikne miesto pre syntetické klzisko, ktoré podľa Šitárovej poteší najmä tých najmenších.

Autor TASR
Prešov 16. novembra (TASR) - Vianočné trhy v Prešove slávnostne otvoria 25. novembra o 16.00 h, keď sa spolu s vianočnou výzdobou rozsvieti aj vianočný stromček. Medzi tohtoročné novinky patrí syntetické klzisko a stromčekový kolotoč. Trhy sa uskutočnia v dvoch termínoch, od 25. novembra do 23. decembra a po prestávke od 26. do 31. decembra. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.

Pódium bude tento rok umiestnené oproti soche koňa, čím vznikne miesto pre syntetické klzisko, ktoré podľa Šitárovej poteší najmä tých najmenších. „Vianoce v Prešove majú svoju jedinečnú atmosféru a teší ma, že ich každý rok dokážeme obohatiť o niečo nové. Tento rok rozsvietime vianočný stromček už na Katarínu spolu s otvorením trhov a pribudne aj klzisko, ktoré rozšíri možnosti trávenia času v centre mesta najmä pre rodiny s deťmi,“ uviedol primátor František Oľha.

V tohtoročnom programe sa predstavia interpreti ako napríklad Funny Fellows, Nela Pocisková, Katka Koščová, hudobné zoskupenia detí a mladých zo základných, umeleckých či stredných škôl či folklórne súbory.

V centre mesta bude počas vianočných trhov umiestnených viac ako 70 stánkov. Chýbať nebudú kolotoče, detské atrakcie, vyhliadkové kolo či stromčekový kolotoč. Svoje miesto na vianočných trhoch v Prešove budú mať aj charitatívne stánky a primátorský punč, ktorý bude podávaný 11. a 18. decembra od 11.00 do 19.00 h.

Počas pracovných dní a sobôt budú predajné stánky s tovarom otvorené od 10.00 do 19.00 h, stánky s občerstvením od 11.00 do 22.00 h. Počas nedieľ budú otvorené všetky predajné stánky od 12.00 h, pričom budú k dispozícii do 19.00 h. V stánkoch s občerstvením návštevníkov obslúžia od 12.00 do 22.00 h.

Pri Konkatedrále sv. Mikuláša bude umiestnený drevený vyrezávaný betlehem od autora Juraja Antoňáka z Ličartoviec.

Detský program Mikulášsky darček na Hlavnej ulici sa začne 6. decembra od 16.00 h. Štefanskú zábavu 26. decembra večer odštartuje Orchester Jeana Valjeana a o štefanskú zábavu na oldies párty sa bude starať DJ Robo. Posledný deň v roku bude tesne pred polnocou oslavujúcich Prešovčanov zabávať kapela Smola a Hrušky a po polnoci rozprúdi na Hlavnej ulici DJ Miguel latino párty.
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