Vianočné trhy v Prešove otvoria na Katarínu

Prešov 18. novembra (TASR) - Prešovské vianočné trhy budú slávnostne otvorené na Katarínu (25. 11.) a potrvajú do pondelka 23. decembra. Po dvojdňovej prestávke budú potom pokračovať od Štefana (26. 12.) až do Silvestra (31. 12.). TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Pódium na Hlavnej ulici bude aj tento rok umiestnené v priestore pred Konkatedrálou sv. Mikuláša a bude priamo prepojené s gastronomickou zónou. Predstavia sa kapela BDHS, Voising, Vlasta Mudríková, Janais, Martin Harich, Peter Milenky band, Rusnack's, Basawell aj Katka Koščová.



Na Hlavnej ulici v centre mesta bude počas vianočných trhov umiestnených takmer 70 stánkov so zastúpením množstva lokálnych remeselníkov a predajcov vianočného tovaru, nápojov či rozličných gastro produktov. Na Floriánovej ulici a v Južnom parku bude takisto umiestnený jeden gastro stánok s nápojmi a občerstvením.



Svoje miesto na vianočných trhoch v Prešove bude mať už tradične aj charita a Primátorský punč. Tradičný drevený vyrezávaný betlehem od autora Juraja Antoňáka bude na obvyklom mieste pred konkatedrálou.



Počas pracovných dní a sobôt budú predajné stánky s tovarom otvorené od 10.00 h do 19.00 h, stánky s občerstvením budú otvorené od 11.00 h do 22.00 h. Počas nedieľ budú otvorené všetky predajné stánky od 12.00 h, predajné stánky s tovarom budú k dispozícii do 19.00 h, pričom v stánkoch s občerstvením návštevníkov obslúžia do 22.00 h.



"Detské trhy potešia najmä našich najmenších. Kolotoče, sladké palacinky, nealko punč, stánky s detským tovarom a atrakcie budú umiestnené v južnej časti pešej zóny, pri soche koňa. Detská zóna bude pokračovať až do Južného parku, kde môžu návštevníci aj tento rok obdivovať alej vianočných stromčekov, ktorú vyzdobia žiaci prešovských základných škôl ručne vyrobenými ozdobami," povedala Šitárová.



Hlavný vianočný stromček pred Konkatedrálou sv. Mikuláša bude rozsvietený tradične na Mikuláša (6. 12.). Vo štvrtok (26. 12.) na Štefanskej zábave v centre mesta zahrajú Gladiator a DJ Mark Dann.



Silvestrovské oslavy sa začnú popoludní Detským Silvestrom. O 15.30 h vystúpi duo Paci Pac. "Príchod nového roka oslávime so skvelou hudbou a zábavou, bez ohňostroja či ďalších alternatívnych produkcií. Tesne pred polnocou vystúpi kapela OuOus a po polnoci bude ľudí na námestí zabávať DJ Stev:On," dodala Šitárová.



Organizáciu celého podujatia zabezpečuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov.