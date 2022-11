Vianočné trhy v Prešove ponúkajú kultúrny program i občerstvenie

Prešov 25. novembra (TASR) - Kultúrny program i občerstvenie ponúkajú vianočné trhy, ktoré sa začali v piatok v Prešove. Organizuje ich Park kultúry a oddychu (PKO) spoločne s mestom Prešov a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Potrvajú do 22. decembra a po Vianociach budú pokračovať od 26. decembra do 6. januára 2023. TASR o tom informovala manažérka kultúry PKO Patrícia Nagyová.



"Počas týchto dní je nielen pre Prešovčanov pripravený zaujímavý kultúrny program nabitý najmä vystúpeniami lokálnych umelcov, a tiež sprievodné atrakcie ako vyrezávaný drevený betlehem, alej vianočných stromčekov ozdobených žiakmi základných škôl, svetelné inštalácie v parku či voňavá gastro zóna obohatená živou folklórnou hudbou," povedala Nagyová.



Ako ďalej uviedla, chýbať nebude ani vianočný stromček na námestí pri konkatedrále. "Ten už tradične 6. decembra príde rozsvietiť Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorí deťom okrem sladkostí prinesú aj jedinečný mikulášsky darček, hudobno-zábavný koncert Paci Pac," priblížila Nagyová.



Po trojročnej prestávke sa do centra Prešova vracajú aj oslavy nového roka. "Silvestrovský program otvoria prešovské kapely Akustika a Chiki liki tu-a, po nich prevezme silvestrovskú zábavu doslova do svojich rúk Bubnová šou Batida a ohňostrojom a novoročným príhovorom Prešov privíta rok 2023. Zábava v meste však ani po polnoci neskončí. O jej vygradovanie sa postará uznávaný DJ Dlugosh," doplnila Nagyová.



Stánky s tovarom na vianočných trhoch sú otvorené od pondelka do soboty v čase od 10.00 h do 19.00 h a v nedeľu od 12.00 h do 19.00 h. Stánky s občerstvením od pondelka do soboty od 11.00 h do 22.00 h a v nedeľu od 12.00 h do 22.00 h.



Program vianočných trhov je zverejnený na webstránke PKO www.pkopresov.sk.