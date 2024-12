Vianočné trhy v Prievidzi opäť ponúknu kultúrny program a občerstvenie

Prievidza 3. decembra (TASR) - Vianočné trhy v Prievidzi potrvajú od 13. do 23. decembra, ich súčasťou bude opäť kultúrny program i stánky s občerstvením. Tie budú mať návštevníci k dispozícii už od 6. decembra, teda od začiatku prevádzky mobilnej ľadovej plochy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"Návštevníci vianočných trhov si budú môcť vybrať z bohatej ponuky vianočného občerstvenia, vyskúšať budú môcť rôzne druhy ochutených punčov, varené víno, medovinu, oblátky, medovníčky, koláče, cukrovinky, ale i mäsové výrobky, údeniny a teplé jedlá," načrtla Beňadiková.



Súčasťou trhov budú podľa nej i stánky so spotrebným tovarom s vianočnou tematikou, ako sú vianočné dekorácie, keramika, obrusy, ponožky, kožené a drevené remeselné výrobky či tradičné imelo. "Predajcovia budú svoj tovar ponúkať v jednotných drevených predajných stánkoch, novinkou budú dva drevené prístrešky určené pre konzumentov občerstvenia, ktoré budú vybavené základným mobiliárom - drevenými stolmi a odpadkovými setmi na odkladanie použitých pohárov a riadu," priblížila.



Pre konzumentov nápojov pripravilo mesto vratné nápojové poháre s grafikou zimnej Prievidze, ktoré si môžu návštevníci a záujemcovia zakúpiť v Turisticko-informačnej kancelárii priamo na Námestí slobody.



"Súčasťou príležitostného trhu je kultúrny program na pódiu a je vyskladaný z vystúpení skupín a súborov, speváckych skupín denných centier, žiakov Základnej umeleckej školy Ľ. Stančeka či divadiel pre deti," doplnila Beňadiková. Predvianočnú atmosféru bude podľa nej dotvárať reprodukovaná hudba, zložená zo známych a obľúbených vianočných piesní a melódií. Pre najmenších návštevníkov bude v prevádzke detský vianočný kolotoč.



Príležitostný trh bude môcť verejnosť navštíviť od 9.00 h do 21.00 h s výnimkou 23. decembra, keď sa prevádzkové hodiny skrátia do 18.00 h. "Keďže v tomto roku po dlhšom období bude k dispozícii aj mobilná ľadová plocha, mesto pripravuje predajné stánky s občerstvením aj počas trvania jej prevádzky. Stánky budú k dispozícii od 6. decembra do 6. januára 2025. Prevádzkové hodiny klziska budú od 8.00 h do 21.00 h," dodala hovorkyňa mesta.