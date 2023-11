Vianočné trhy v Ružomberku potrvajú až do predvečera Štedrého dňa

Ružomberok 22. novembra (TASR) - Vianočné trhy v Ružomberku sa začnú 5. decembra a po prvýkrát potrvajú až do predvečera Štedrého dňa, teda do soboty 23. decembra. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.



"Pravú vianočnú atmosféru odštartuje v Parku Štefana Nikolaja Hýroša v utorok 5. decembra mikulášsky program pre najmenších" priblížil hovorca.



Vrcholom večera bude symbolické rozsvietenie vianočného stromčeka v centre, a to priamo svätým Mikulášom a jeho pomocníkmi anjelom a čertom. Tento rok bude centrum Ružomberka zdobiť smrek obyčajný od papierenského podniku.



Od 6. decembra bude v centre pokračovať vianočný program Mikulášskou diskotékou. Ružomberčanov i návštevníkov mesta vo viac ako 20 stánkoch okrem vianočného jedla a nápojov čakajú predajcovia remeselných produktov i ďalšieho sortimentu.



"Organizátori vianočných trhov pamätali na všetky vekové kategórie, a tak program Ružomberských Vianoc obsiahol vystúpenia žiakov základných umeleckých škôl, chrámových zborov, folklórnych skupín, divadiel, bábkohercov, hudobných skupín i sólových spevákov," dodal Miškovčík.