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Vianočné trhy v Trenčíne sa začnú o týždeň skôr
Budú súčasťou trojdňového záverečného ceremoniálu projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 nazvaného Fiesta mesta.
Autor TASR
Trenčín 27. novembra (TASR) - Tohtoročné vianočné trhy v Trenčíne sa začnú o týždeň skôr, už v piatok. Budú súčasťou trojdňového záverečného ceremoniálu projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 nazvaného Fiesta mesta. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
V piatok počas celého dňa budú sprievodné podujatia vo Verejnej knižnici M. Rešetku, v Galérii M. A. Bazovského, na Trenčianskom hrade, v Kostole Narodenia Panny Márie a kostolnej veži, mestskej veži, župnom dome a na iných miestach v Trenčíne. Ich súčasťou budú výstavy, diskusie, čítanie literatúry, stretnutia, vizuálne umenie, divadlo a koncerty. Predvianočnú atmosféru otvorí o 16.00 h rozsvietenie stromčeka na Mierovom námestí. Piatkový program vyvrcholí večer koncertom skupiny Mňága a Žďorp.
V rámci vianočných trhov zahrá v sobotu (28. 11.) o 9.00 h na Palackého ulici Milkovo drevené divadlo z maringotky rozprávku s ručne vyrezávanými marionetami. V LUMó HUBe pri Fiesta moste sa o 14.30 h predstaví pletená a háčkovaná kolekcia komunity Opletačky, ktorá vznikla pod kurátorským vedením Vivien Babicovej v spolupráci s dizajnérkou Silviou Bereckou. Prehliadka prepojí tradičné ručné techniky so súčasným dizajnom. Modely sa následne vydražia na dobročinné účely v spolupráci s občianskym združením Amazonky.
Nedeľný (29. 11.) program pre rodiny doplní o 17.00 h v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda muzikál Perinbaba Mestského divadla Trenčín. Jubilejné 100. predstavenie prinesie aj sneženie priamo na javisku.
Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom EHMK Trenčín 2026 je Európska únia.
V piatok počas celého dňa budú sprievodné podujatia vo Verejnej knižnici M. Rešetku, v Galérii M. A. Bazovského, na Trenčianskom hrade, v Kostole Narodenia Panny Márie a kostolnej veži, mestskej veži, župnom dome a na iných miestach v Trenčíne. Ich súčasťou budú výstavy, diskusie, čítanie literatúry, stretnutia, vizuálne umenie, divadlo a koncerty. Predvianočnú atmosféru otvorí o 16.00 h rozsvietenie stromčeka na Mierovom námestí. Piatkový program vyvrcholí večer koncertom skupiny Mňága a Žďorp.
V rámci vianočných trhov zahrá v sobotu (28. 11.) o 9.00 h na Palackého ulici Milkovo drevené divadlo z maringotky rozprávku s ručne vyrezávanými marionetami. V LUMó HUBe pri Fiesta moste sa o 14.30 h predstaví pletená a háčkovaná kolekcia komunity Opletačky, ktorá vznikla pod kurátorským vedením Vivien Babicovej v spolupráci s dizajnérkou Silviou Bereckou. Prehliadka prepojí tradičné ručné techniky so súčasným dizajnom. Modely sa následne vydražia na dobročinné účely v spolupráci s občianskym združením Amazonky.
Nedeľný (29. 11.) program pre rodiny doplní o 17.00 h v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda muzikál Perinbaba Mestského divadla Trenčín. Jubilejné 100. predstavenie prinesie aj sneženie priamo na javisku.
Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom EHMK Trenčín 2026 je Európska únia.