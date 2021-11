Vianočné trhy v Trnave budú len pre očkovaných a po prekonaní COVID-19

Trnava 19. novembra (TASR) – Trnavská radnica musela na tohtoročné vianočné trhy skresať kapacitu stánkov na polovicu. Na Trojičnom námestí ich postaví postaví iba 21, ohradené trhovisko medzi poštou a súsoším Najsvätejšej trojice bude iba pre zaočkovaných alebo po prekonaní ochorenia COVID-19, vstup naň bude podľa vedúcej odboru komunálnych služieb mesta Zuzany Bodišovej kontrolovaný.



„Vianočné trhy pripravujeme v zmysle aktuálnych protipandemických opatrení,“ uviedla Bodišová pre TASR. Uskutočnia sa v termíne od 1. do 22. decembra, nie je preto vylúčené, že sa do ich začiatku môžu nejaké okolnosti ešte zmeniť. V ohrade, okolo ktorej sa bude námestím dať voľne prejsť, budú podľa Bodišovej ponúkať stánky tradičný vianočný sortiment, konzumácia tam však umožnená nebude. V jednom čase nebude môcť byť na trhoch viac ako 100 ľudí, ktorí sa preukážu očkovacím preukazom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia. Stánky budú otvorené vždy od 12.00 do 21.00 h.



Na iných miestach v centre Trnavy, kde mesto inštalovalo vianočnú výzdobu, už žiadne stánky umiestňovať nebude.