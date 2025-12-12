< sekcia Regióny
Vianočné trhy v Žiari nad Hronom budú sprevádzať rôzne podujatia
Autor TASR
Žiar nad Hronom 10. decembra (TASR) - Vianočné trhy, tradičné charitatívne akcie, ale aj množstvo kultúrnych vystúpení prinesie aj tento rok do centra Žiaru nad Hronom predvianočný program s názvom Žiarivé Vianoce. Informovala o tom žiarska samospráva.
Tradičné vianočné trhy na Námestí Matice slovenskej sa tento rok začnú 15. decembra a potrvajú do 23. decembra. V deviatich predajných stánkov nájdu obyvatelia nielen občerstvenie, ale aj remeselné výrobky, vianočné ozdoby a vianočné špeciality.
Súbežne s vianočnými trhmi sa na námestí budú konať aj tradičné mestské akcie. V stredu 17. decembra to bude súťaž vo varení kapustnice, ktorú budú aj tento rok vrátane tímov mesta a poslancov variť i ďalšie prihlásené tímy. „Každý tím si tradične zvolí charitatívny účel, na ktorý pôjdu vyzbierané finančné prostriedky z predaného množstva kapustnice,“ informovalo mesto.
Vo štvrtok 18. decembra sa bude predávať charitatívny Primátorský punč. Od 10.00 h ho budú predávať zamestnanci mestského úradu, o 16.00 h ich vystrieda primátor Peter Antal a viceprimátor Ladislav Kukolík. Aj výťažok z tejto akcie mesto venuje na charitatívne účely.
Súčasťou predvianočného obdobia v Žiari nad Hronom je aj široká ponuka kultúrnych podujatí. Vianočné trhy spestrí vianočná oldies párty, viaceré koncerty či vystúpenie dvojice Lolo a Piškót so zimným programom pre deti. Chýbať nebude ani tradičný živý betlehem v podaní žiakov cirkevnej základnej školy s detským zborom farnosti Sedembolestnej Panny Márie.
