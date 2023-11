Vianočné trhy v Žiline budú trvať približne o týždeň dlhšie

Žilina 6. novembra (TASR) - Vianočné trhy v Žiline sa tento rok začnú 23. novembra. V porovnaní s minulými rokmi budú trvať približne o týždeň dlhšie, a to do 2. januára. TASR o tom v pondelok informovala vedúca odboru na meste Katarína Gazdíková.



"Pre návštevníkov sme prichystali naozaj bohatý program. Na Mariánskom námestí vystúpia počas vianočných trhov interpreti ako Robo Opatovský, Pavol Hammel, Heľenine oči či Sisa Sklovská. Nezabudli sme ani na najmenších, ktorí sa môžu v deň rozsvietenia stromčeka tešiť na návštevu Mikuláša, ale aj na detský koncert Fíha Tralala a ďalšie vystúpenia," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Predajcovia budú aj tento rok nalievať nápoje do zálohovaných pohárov. Grafika ostala zachovaná rovnaká ako minulý rok, avšak k červenej farbe pohárov pribudne modrá (zámerom je vznik farebnej edície pohárov pre zberateľov). V obehu ich bude 28.720 kusov, pričom návštevník si môže pohár buď nechať na pamiatku, alebo vrátiť v dvoch špeciálnych stánkoch. Mesto tiež rozmiestni v areáli kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a na zmesový komunálny odpad.



Gazdíková upozornila, že otvorenie stánkov v termíne po 23. decembri bude dobrovoľné. "Môže sa teda stať, že po tomto dátume už nebudú k dispozícii všetky stánky každý deň v plnom počte," priblížila.