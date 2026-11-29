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Vianočné trhy v Žiline sa tento rok rozšírili aj do Sadu SNP
Mesto otvorilo vianočné trhy ešte v piatok (27. 11.), v programe sa predstavili heligonkári či Barbora Švidraňová, večer zavŕšila diskotéka.
Autor TASR
Žilina 29. novembra (TASR) - Vianočné trhy v Žiline sa tento rok rozšírili aj do Sadu SNP s obnoveným tanečným pavilónom, novinkou je i adventný veniec. Nový dizajn dostali i vratné poháre. Pre menších návštevníkov radnica pripravila i špeciálne nedele. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Mesto otvorilo vianočné trhy ešte v piatok (27. 11.), v programe sa predstavili heligonkári či Barbora Švidraňová, večer zavŕšila diskotéka. V spolupráci s Turisticko-informačnou kanceláriou pripravilo v sobotu (28. 11.) i vianočnú pátračku so Žilinkom.
„Medzi zvučné mená tohtoročného programu vianočných trhov v Žiline bezpochyby patria skupina Para, Cigánski Diabli, Duchoňovci či Jadranka. Chýbať nebudú ani stálice v podobe pravidelných piatkových párty s rôznymi hudobnými žánrami, Štefanská oldies párty ani Silvester v Žiline,“ načrtla Ondrášová.
Samospráva podľa nej nezabudla ani na najmenších návštevníkov, pre ktorých si pripravila špeciálne nedele. „V rámci nich už tradične zavíta do mesta Mikuláš, ktorý bude presne 6. decembra chodiť v rámci dvoch trás po sídliskách aj mestských častiach. Nakoniec na Mariánskom námestí rozsvieti vianočný stromček a program zavŕši detská diskotéka,“ priblížila. Špeciálnym bodom detského programu bude 20. decembra koncert s názvom Veľké vianočné prekvapenie, meno detského interpreta zatiaľ zostáva tajomstvom.
Tržnica Žilina zase organizuje 5. decembra vianočný swap s workshopom a spoločne so Živenou sa bude tvoriť aj v rámci Komunitného pondelka v Pasá:ži.
„Aj tento rok bude na vianočných trhoch fungovať osvedčený systém vratných pohárov, ktorý šetrí životné prostredie a znižuje množstvo odpadu. Pre túto sezónu si však radnica pripravila pre Žilinčanov a návštevníkov mesta úplne nový dizajn. Poháre bude zdobiť silueta dvoch z najznámejších dominánt mesta - Katedrály Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže,“ ozrejmila Ondrášová.
Sviatočnú výzdobu v centre mesta radnica rozšírila aj do ďalších lokalít, pred mestským úradom je zase alej vianočných stromčekov, ktoré zdobili žiaci žilinských základných škôl.
Tento rok prišlo mesto aj s ďalšou novinkou, jednotlivé stánky môžu návštevníci ohodnotiť cez umiestnené QR kódy.
Mesto otvorilo vianočné trhy ešte v piatok (27. 11.), v programe sa predstavili heligonkári či Barbora Švidraňová, večer zavŕšila diskotéka. V spolupráci s Turisticko-informačnou kanceláriou pripravilo v sobotu (28. 11.) i vianočnú pátračku so Žilinkom.
„Medzi zvučné mená tohtoročného programu vianočných trhov v Žiline bezpochyby patria skupina Para, Cigánski Diabli, Duchoňovci či Jadranka. Chýbať nebudú ani stálice v podobe pravidelných piatkových párty s rôznymi hudobnými žánrami, Štefanská oldies párty ani Silvester v Žiline,“ načrtla Ondrášová.
Samospráva podľa nej nezabudla ani na najmenších návštevníkov, pre ktorých si pripravila špeciálne nedele. „V rámci nich už tradične zavíta do mesta Mikuláš, ktorý bude presne 6. decembra chodiť v rámci dvoch trás po sídliskách aj mestských častiach. Nakoniec na Mariánskom námestí rozsvieti vianočný stromček a program zavŕši detská diskotéka,“ priblížila. Špeciálnym bodom detského programu bude 20. decembra koncert s názvom Veľké vianočné prekvapenie, meno detského interpreta zatiaľ zostáva tajomstvom.
Tržnica Žilina zase organizuje 5. decembra vianočný swap s workshopom a spoločne so Živenou sa bude tvoriť aj v rámci Komunitného pondelka v Pasá:ži.
„Aj tento rok bude na vianočných trhoch fungovať osvedčený systém vratných pohárov, ktorý šetrí životné prostredie a znižuje množstvo odpadu. Pre túto sezónu si však radnica pripravila pre Žilinčanov a návštevníkov mesta úplne nový dizajn. Poháre bude zdobiť silueta dvoch z najznámejších dominánt mesta - Katedrály Najsvätejšej Trojice a Burianovej veže,“ ozrejmila Ondrášová.
Sviatočnú výzdobu v centre mesta radnica rozšírila aj do ďalších lokalít, pred mestským úradom je zase alej vianočných stromčekov, ktoré zdobili žiaci žilinských základných škôl.
Tento rok prišlo mesto aj s ďalšou novinkou, jednotlivé stánky môžu návštevníci ohodnotiť cez umiestnené QR kódy.