Vianočné trhy v Žiline sa tento rok začnú 24. novembra
Pestrý program na Mariánskom námestí pre všetky vekové skupiny potrvá až do Silvestra.
Autor TASR
Žilina 4. novembra (TASR) - Vianočné trhy v Žiline sa tento rok začnú 24. novembra. Ich oficiálne otvorenie so zážitkovým a hudobným programom je potom naplánované o štyri dni neskôr. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
„Rozhodli sme sa otvoriť stánky na vianočných trhoch už od pondelka 24. novembra, aby mali ľudia viac času nasať sviatočnú atmosféru, vychutnať si vôňu punču a tradičných dobrôt. V piatok spoločne odštartujeme trhy v meste rozsvietením Mariánskeho námestia a výnimočným anjelským vystúpením Montiki. Zábava bude pokračovať koncertom Veroniky Rabada, na ktorú nadviaže párty s obľúbenými vianočnými hitmi,“ poznamenal primátor Peter Fiabáne.
Pestrý program na Mariánskom námestí pre všetky vekové skupiny potrvá až do Silvestra. „Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať ani známe mená, ako napríklad Celeste Buckingham, Tomáš Bezdeda, Leona Machálková či súrodenci Hečkovci. Najmenší sa aj tento rok môžu tešiť na Mikuláša v meste, rozsvietenie vianočného stromčeka a na vystúpenia detských kapiel Mici Mňau, Zahrajka a myšky Elišky či BimBamKuku,“ priblížila Ondrášová.
Doplnila, že hudobný vianočný program bude aj na Námestí Andreja Hlinku vždy v adventné stredy. Farské schody sa začiatkom vianočných trhov stanú dočasnou galériou s výstavou amatérskych fotografií na mestských paneloch. Okrem obľúbených kolotočov bude súčasťou trhov aj klzisko na Námestí Andreja Hlinku.
