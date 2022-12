Vianočné trhy vo Vrábloch ponúknu kultúrny program aj špecialit

Vráble 19. decembra (TASR) - Mesto Vráble pripravuje na záver adventného obdobia Vianočné trhy. Ako informovala radnica, konať sa budú na Čerešňovom námestí od 21. do 23. decembra.



Súčasťou podujatia bude aj kultúrny program. Vystúpia v ňom kapely E.G.O. Group, Len Tak, Nitrianski Heligonkári, Virág Band a For You. "Návštevníci sa môžu tešiť aj na vianočný punč, horúci čaj, varené víno či cigánsku, klobásky, lokše a ďalšie špeciality. Trhovníci budú ponúkať aj bylinky, džemy, sviečky, knihy, rôzne dekorácie a remeselné výrobky," uviedol mestský úrad.