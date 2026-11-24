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Vianočné trhy zavítajú aj do Petržalky, začnú sa 27. novembra
V rovnaký deň, teda 27. novembra, sa oficiálne začína aj mestský Hlavný vianočný trh na Hlavnom námestí a Staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Vianočné trhy zavítajú aj tento rok do bratislavskej Petržalky. Začnú sa v piatok (27. 11.) rozsvietením vianočného stromčeka. Trhy na Námestí republiky potrvajú do 20. decembra. Najväčšiu atrakciou bude opäť outdoorové ľadové klzisko, ktoré zostáva pre Petržalčanov bezplatné, pre ostatných za symbolické vstupné. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Naša Vianočná Petržalka je predovšetkým o stretávaní sa a spoločne strávenom čase, ktorý dáva nášmu sídlisku to pravé sviatočné čaro. Veľmi ma teší, že po vlaňajšom úspechu opäť otvárame obľúbené ľadové klzisko vo vylepšenom prevedení,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že termín jeho otvorenia bude závisieť od počasia.
Gastrostánky i stánky s vianočným tovarom budú návštevníkom k dispozícii minimálne do 20. decembra. Počas pracovných dní budú otvorené od 11.00 do 21.00 h, počas víkendov od 9.00 h.
Súčasťou trhov bude aj hudobný program. Na pódiu sa vystrieda výber slovenských interpretov, kapiel, folklórnych súborov i detí z petržalských materských a základných umeleckých škôl.
Návštevníkov čakajú aj viaceré atrakcie. Chýbať nebude napríklad drevený Petržalský betlehem so sochami v životnej veľkosti a svetelná výzdoba. Súčasťou bude opäť aj snehový areál, vo vybrané dni potešia návštevníkov aj živé zvieratká.
Najmenší návštevníci sa môžu tešiť aj na Mikuláša, ktorý so svojimi pomocníkmi navštívi 6. decembra viaceré lokality mestskej časti. Počas adventných nedieľ budú na trhoch pripravené tvorivé dielne a detské divadelné predstavenia.
Pripravený je aj sprievodný program, napríklad Mikulášska kvapka krvi (4. 12.), podujatia vo vybraných pobočkách miestnej knižnice, vianočné čítanie, divadelné predstavenie Vianočný zázrak či vzdelávacie podujatia. Tesne pred Štedrým dňom prinesú skauti zo 113. skautského zboru Modré hory do vybraných pobočiek knižnice Betlehemské svetlo.
Do príprav Vianoc sa zapájajú aj najmladší Petržalčania. Žiaci prvého stupňa všetkých základných škôl, vrátane súkromných a cirkevných, súťažia v tvorbe originálnej petržalskej PF-ky na tému Keby zvieratká oslavovali Vianoce. Za tie najkrajšie môže hlasovať verejnosť na sociálnych sieťach.
Najväčšou atrakciou má byť opäť klzisko. K dispozícii by malo byť do konca februára, v závislosti od počasia. Novinkou bude symbolický poplatok pre nepetržalčanov. „Po pilotnom ročníku chceme zavedením symbolického poplatku pre návštevníkov mimo Petržalky zabezpečiť udržateľnosť prevádzky a zároveň získať možnosť regulácie návštevnosti v tých najvyťaženejších termínoch,“ podotkol Hrčka. Prevádzkové náklady minulej sezóny sa vyšplhali na približne 100.000 eur.
V rovnaký deň, teda 27. novembra, sa oficiálne začína aj mestský Hlavný vianočný trh na Hlavnom námestí a Staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí.
„Naša Vianočná Petržalka je predovšetkým o stretávaní sa a spoločne strávenom čase, ktorý dáva nášmu sídlisku to pravé sviatočné čaro. Veľmi ma teší, že po vlaňajšom úspechu opäť otvárame obľúbené ľadové klzisko vo vylepšenom prevedení,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že termín jeho otvorenia bude závisieť od počasia.
Gastrostánky i stánky s vianočným tovarom budú návštevníkom k dispozícii minimálne do 20. decembra. Počas pracovných dní budú otvorené od 11.00 do 21.00 h, počas víkendov od 9.00 h.
Súčasťou trhov bude aj hudobný program. Na pódiu sa vystrieda výber slovenských interpretov, kapiel, folklórnych súborov i detí z petržalských materských a základných umeleckých škôl.
Návštevníkov čakajú aj viaceré atrakcie. Chýbať nebude napríklad drevený Petržalský betlehem so sochami v životnej veľkosti a svetelná výzdoba. Súčasťou bude opäť aj snehový areál, vo vybrané dni potešia návštevníkov aj živé zvieratká.
Najmenší návštevníci sa môžu tešiť aj na Mikuláša, ktorý so svojimi pomocníkmi navštívi 6. decembra viaceré lokality mestskej časti. Počas adventných nedieľ budú na trhoch pripravené tvorivé dielne a detské divadelné predstavenia.
Pripravený je aj sprievodný program, napríklad Mikulášska kvapka krvi (4. 12.), podujatia vo vybraných pobočkách miestnej knižnice, vianočné čítanie, divadelné predstavenie Vianočný zázrak či vzdelávacie podujatia. Tesne pred Štedrým dňom prinesú skauti zo 113. skautského zboru Modré hory do vybraných pobočiek knižnice Betlehemské svetlo.
Do príprav Vianoc sa zapájajú aj najmladší Petržalčania. Žiaci prvého stupňa všetkých základných škôl, vrátane súkromných a cirkevných, súťažia v tvorbe originálnej petržalskej PF-ky na tému Keby zvieratká oslavovali Vianoce. Za tie najkrajšie môže hlasovať verejnosť na sociálnych sieťach.
Najväčšou atrakciou má byť opäť klzisko. K dispozícii by malo byť do konca februára, v závislosti od počasia. Novinkou bude symbolický poplatok pre nepetržalčanov. „Po pilotnom ročníku chceme zavedením symbolického poplatku pre návštevníkov mimo Petržalky zabezpečiť udržateľnosť prevádzky a zároveň získať možnosť regulácie návštevnosti v tých najvyťaženejších termínoch,“ podotkol Hrčka. Prevádzkové náklady minulej sezóny sa vyšplhali na približne 100.000 eur.
V rovnaký deň, teda 27. novembra, sa oficiálne začína aj mestský Hlavný vianočný trh na Hlavnom námestí a Staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí.