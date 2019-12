Vianočné zvyky na Orave sprítomní nedeľňajší scénický program

Dolný Kubín 15. decembra (TASR) - Vianočné tradície z regiónu Oravy sprítomní nedeľňajší scénický program v Dolnom Kubíne. Pestrosť zvykov od Kataríny do Troch kráľov divákom predstaví 150 folkloristov a betlehemcov zo Zázrivej, Rabče, Lokce, Zuberca, Oravskej Polhory a Veličnej.



"Program sa uskutoční o 17.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) v Dolnom Kubíne. Je poďakovaním všetkým tvorcom kultúrnych hodnôt na Orave. Vstup je zadarmo," priblížil pre TASR riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský.



Súčasťou vianočných aktivít na Orave je aj tradičný vianočný jarmok ľudových remesiel. Od nedele do pondelka (16. 12.) predvádza v estrádnej sále MsKS svoje umenie vyše 40 ľudových umelcov z troch krajín. "Zruční remeselníci - rezbári, pernikári, drotári, sviečkari, keramikári, šperkári a ďalší budú deťom i dospelým záujemcom predvádzať tradičné techniky výroby úžitkových i dekoratívnych predmetov a zaujímavých vianočných darčekov," dodal Žabenský.



Ďalším z podujatí v rámci oravských Vianoc je posúťažná výstava Vianočná pohľadnica. Do jej 16. ročníka poslali práce žiaci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska i Srbska. Kolekcia víťazných prác je od 9. decembra sprístupnená v Oravskom kultúrnom stredisku, kde sa v pondelok uskutoční aj vyhlásenie výsledkov, spojené s odovzdaním cien.



"Výstava potrvá do 24. januára 2020. Ďalšie výstavné posúťažné kolekcie budú nainštalované na Bratislavskom hrade, v poľskej Bystrej, v Starej Pazove v Srbsku a vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja," vymenoval riaditeľ kultúrneho strediska.