VIANOČNÍ NOVORODENCI: V Prešovskej nemocnici prišli na svet tri deti

Prešov 25. decembra (TASR) - Na Štedrý deň (24. 12.) sa v prešovskej nemocnici narodili tri deti - dvaja chlapci a jedno dievča. O 2.50 h, teda už 25. decembra porodila chlapca len 16-ročná mamička. Informovala o tom PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.



"Všetky detičky aj s mamičkami sú v poriadku, takže rodiny dostali ten najkrajší vianočný darček," uviedla Pavliková. Dodala, že počas Štedrého dňa mali plné ruky práce aj lekári prešovskej pohotovostnej služby. Na ORL ošetrili 22 ľudí, evidujú prípady boľavých uší u detí, jedno dieťa omylom zahryzlo do pohára a zdravotníci riešili aj ťažké dýchanie pri respiračných ochoreniach a kašli. "Ťažším prípadom bol onkologický pacient s krvácaním," doplnila Pavliková.



Na internom urgentnom oddelení sa zdravotníci venovali 44 pacientom, ktorí počas 24. decembra vyhľadali lekársku pomoc. Z toho 13 museli hospitalizovať. Najväčší nápor zaregistrovali prešovskí zdravotníci večer okolo 22.00 h. Po polnoci ošetrili ešte ďalších deväť ľudí. "Išlo o celú škálu zdravotných problémov. Počas dňa to boli opuchy dolných končatín, teploty, zápalové ochorenia najmä dýchacích ciest, bolesti brucha, onkologickí pacienti so zhoršeným stavom a pomoc vyhľadali aj ľudia s vysokým tlakom a diabetici a lekári zaznamenali aj kolapsové stavy. Večer prichádzali pacienti, ktorí sa sťažovali na bolesti na hrudníku, ďalší mali hnačky a zvracanie," vymenovala Pavliková.