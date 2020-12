Vianočnú atmosféru bude cítiť v mestách na Zemplíne rôzne

Humenné/Michalovce 4. decembra (TASR) – Vianočnú atmosféru bude tento rok pre pandémiu nového koronavírusu cítiť v okresných mestách na Zemplíne rôzne. Kým v niektorých sa budú môcť deti potešiť aj Mikulášovi a dospelí občerstveniu v stánkoch, iné sa podobných aktivít zdržia tento rok úplne.



Už v piatok sa v rámci horného Zemplína za pomoci Mikuláša rozsvietia mestské vianočné stromčeky vo Vranove nad Topľou a Snine. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa vranovského mestského úradu Eva Fedorňáková, približne 12 metrov vysokú jedličku, rovnako ako vianočnú výzdobu v meste však tentoraz Mikuláš nerozsvieti na hromadnom podujatí, ale počas svojej prechádzky mestom. Betlehem, ktorý v roku 2012 pre mesto vyrezala chránená dielňa Roma Art Čičava, nainštalovali na námestí pred administratívno-obchodným centrom ešte začiatkom týždňa. V meste sa tiež podľa Fedorňákovej v piatok začal ôsmy ročník vianočných trhov. "V ponuke budú rôzne darčeky, vianočná výzdoba, občerstvenie," spresnila s tým, že stánky budú atmosféru Vianoc v meste dotvárať do 23. decembra.



Pozdraviť sa s Mikulášom budú môcť v piatok aj malí Sninčania. Od domu kultúry tam na cestu mestom o 15.30 h na koči ťahanom koňmi vyrazí Mikuláš s pomocníkmi. Svoju trasu má o 16.00 h ukončiť na námestí, aby tu zažal mestský stromček. "Stromček bude ozdobený vianočnými svetlami v odtieni studenej bielej, je to farebný odtieň, do ktorého sme zjednotili vianočné osvetlenie od vstupu do mesta až po širšie centrum," priblížila pre TASR Miroslava Špitaliková z oddelenia strategického rozvoja mestského úradu.



V piatok nadobudne vianočnú atmosféru aj dolnozemplínska metropola. Podľa slov vedúcej odboru komunikácie, marketingu a kultúry michalovského mestského úradu Ivety Palečkovej sa o 16.00 h rozsvieti nielen vianočný stromček na námestí pri budove mestského úradu, ale i celá výzdoba v meste. Ako však upozornila, bez účasti verejnosti. "Výzdobu rozsvieti viceprimátor mesta z balkóna mestského úradu. Súčasťou samotného zažínania stromčeka bude aj krátky program, v ktorom folkloristi zaspievajú niekoľko vianočných kolied, tiež z balkóna úradu," ozrejmila s tým, že obyvatelia budú môcť tieto momenty sledovať prostredníctvom sociálnej siete alebo mestskej televízie. Aj keď sa v Michalovciach tento rok vianočné trhy neuskutočnia, obyvatelia a návštevníci mesta môžu vianočnú atmosféru aspoň čiastočne okúsiť pri stánkoch s vianočným punčom a občerstvením pod vianočným stromčekom.



V meste Humenné, kde 12 metrov vysoký vianočný stromček, pochádzajúci z areálu materskej školy na Ulici osloboditeľov, na námestí osadili a vyzdobili v uplynulých dňoch, sa môžu deti na jeho rozsvietenie tešiť "na Mikuláša" v nedeľu 6. decembra. Ako tiež TASR informovala Veronika Lattová z tlačového referátu humenského mestského úradu, súčasťou vianočnej výzdoby v centre horného Zemplína je už tradične aj adventný veniec vytvorený na Fontáne lásky na námestí. Pri nej tiež samospráva, rovnako na nedeľu 6. decembra, avizuje otvorenie vianočných stánkov s občerstvením. "Ich zriadenie bude podliehať aktuálnej situácii v danom čase a opatreniam vydaným Úradom verejného zdravotníctva," doplnila Lattová s tým, že ak bude epidemiologická situácia priaznivá, stánky s občerstvením tu budú otvorené až do 15. januára 2021.



Žiadne vianočné podujatia sa tento rok neuskutočnia v mestách Medzilaborce a Sobrance. "Dostali sme z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Humenné dôrazné upozornenie v súvislosti so zákazom usporadúvania tradičných vianočných trhov a podujatí v počte nad šesť osôb, takže mesto Medzilaborce neusporiada žiadne akcie," uviedla pre TASR Andrea Lutášová zo sekretariátu primátora. Ako doplnila, v meste síce vianočný stromček rozsvietia, ale bez účasti verejnosti.



Rovnako bez verejnosti 18. decembra posvätia a rozsvietia betlehem pri Mestskom úrade v Sobranciach. Ako TASR informoval primátor Pavol Džurina, pre pandémiu nového koronavírusu nebudú v meste robiť tohto roku ani silvestrovský ohňostroj či vatru, na ktorú boli miestni obyvatelia už niekoľko rokov zvyknutí.