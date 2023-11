Vianočnú atmosféru do Petržalky prinesú tradičné trhy i podujatia

Bratislava 15. novembra (TASR) - Bratislavskú Petržalku neobíde vianočná atmosféra ani tento rok. Odštartujú ju tradičné vianočné trhy, ktoré sa začnú 25. novembra podvečer rozsvietením vianočného stromčeka na Námestí republiky. Tento rok to bude desaťmetrový smrek dovezený z Čunova. Pripravená je tiež takmer štvortýždňová séria rôznych podujatí. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



V rámci vianočných trhov bude návštevníkom k dispozícii 11 gastrostánkov, v ďalších dvoch bude v ponuke rozličný vianočný tovar. Počas pracovných dní budú k dispozícii od 11.00 do 21.00 h, cez víkendy od 9.00 h. Vianočné trhy potrvajú do 20. decembra.



Hlavný aj sprievodný program sa organizátori snažili pripraviť tak, aby vyšli v ústrety všetkým vekovým kategóriám. Stredy a piatky budú patriť primárne vystúpeniam detských a seniorských folklórnych súborov aj základných umeleckých škôl. Soboty sa budú niesť v znamení väčších koncertov. Naplánované sú tiež tri ohňové show, tanečná show v orientálnych rytmoch či vystúpenie dychového kvinteta.



Chýbať nebude ani Mikuláš so svojimi pomocníkmi, na ktorých sa môžu najmä deti tešiť 3. decembra. Počas svojej cesty navštívia viaceré lokality.



Okrem hlavného programu, ktorý bude zväčša na Námestí republiky, budú pripravené viaceré sprievodné podujatia zastrešované miestnymi a kultúrnymi organizáciami.



Miestna knižnica Petržalka pripravila vo svojich pobočkách koncert, výstavu aj divadlo, do troch z nich prinesú skauti betlehemské svetlo. Petržalská klubovňa aktívnych seniorov bude miestom odborných prednášok, vedomostných kvízov, vianočných tvorivých dielní i výmeny receptov. Domy kultúry Zrkadlový háj a Lúky ponúknu hudobné vystúpenia. Cik-Cak Centrum bude dejiskom keramických dielní pre deti aj rodičov, koncertu konzervatoristov či komunitného bazárika.



Petržalka nezabudla ani na dobročinné podujatia, medzi nimi sú napríklad dobrovoľné mikulášske darovanie krvi a Petržalská vianočná pošta pre seniorov.



Kompletný harmonogram podujatí Vianočnej Petržalky 2023 je zverejnený na webe mestskej časti.