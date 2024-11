Vianočnú atmosféru do Petržalky prinesú tradičné trhy i podujatia

Bratislava 15. novembra (TASR) - Bratislavskú Petržalku neobíde vianočná atmosféra ani tento rok. Odštartujú ju tradičné vianočné trhy, ktoré sa začnú 22. novembra podvečer rozsvietením vianočného stromčeka na Námestí republiky. Tento rok to bude 12-metrový smrek dovezený z Dúbravky. Pripravená je tiež štvortýždňová séria rôznych podujatí i novinky, napríklad posvätenie betlehemu či živé ovečky a sovičky. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



V rámci vianočných trhov bude návštevníkom k dispozícii 11 gastrostánkov, v ďalších dvoch bude v ponuke rozličný vianočný tovar. Počas pracovných dní budú k dispozícii od 11.00 do 21.00 h, cez víkendy od 9.00 h. Vianočné trhy potrvajú do 22. decembra.



Hlavný aj sprievodný program sa organizátori snažili ladiť tak, aby vyšli v ústrety všetkým. Stredy a piatky budú patriť primárne vystúpeniam detských a seniorských folklórnych súborov miestnych základných a materských škôl. Priestor tiež dostanú základné umelecké školy. Piatky a soboty sa budú niesť v znamení väčších koncertov.



Novinkou bude drevený betlehem so sochami v životnej veľkosti, ktorý bude ekumenicky posvätený za účasti cirkevných zborov v sobotu 30. novembra. V areáli betlehemu budú môcť návštevníci obdivovať, kŕmiť či pohladkať ovečky a sovičky, a to každú sobotu od 15.00 do 19.00 h.



Najmenší návštevníci sa môžu tešiť aj na tradičný príchod Mikuláša s jeho pomocníkmi, čertom a anjelmi, ktorí do Petržalky zavítajú v sobotu 7. decembra. Jazda sa začne pri Technopole, odkiaľ povedie po Romanovej ulici až na Námestie republiky.



Okrem hlavného programu, ktorý bude zväčša na Námestí republiky, budú pripravené viaceré sprievodné podujatia. Program bude v Cik-Cak Centre či domoch kultúry Zrkadlový háj a Lúky. Petržalka nezabudla ani na dobročinné podujatia, medzi nimi je napríklad dobrovoľné mikulášske darovanie krvi (5. 12.).



Kompletný harmonogram podujatí Vianočnej Petržalky 2024 je zverejnený na webe mestskej časti.