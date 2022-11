Vianočnú atmosféru si budú môcť Prievidžania pripomenúť aj v MHD

Prievidza 30. novembra (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Prievidze a Bojníc si budú môcť blížiace sa vianočné sviatky pripomenúť aj v mestskej hromadnej doprave (MHD). V autobuse s vianočnou výzdobou budú hrať i koledy. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.



Autobus s vianočnou výzdobou pripravili mesto a dopravca SAD Prievidza. "Verím, že aj takouto milou aktivitou navodíme obyvateľom vianočnú atmosféru a spríjemníme každodenné cestovanie v MHD," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.



Vianočný autobus si budú môcť obyvatelia podľa nej pozrieť aj na Námestí slobody v nedeľu (4. 12.) počas príchodu Mikuláša, kde doplní vianočnú atmosféru pri rozsvecovaní stromčeka.



V pracovné dni jazdí autobus od 5.30 h do 22.40 h na linkách číslo 4, 8, 15, 44, 50 a 51. Vo večerných hodinách premáva hlavne na linkách číslo 50 a 51. V sobotu jazdí v čase od 5.00 h do 22.40 h na linkách číslo 3, 40, 50, 51, 90 a v nedeľu sa ním cestujúci môžu odviesť od 5.10 h do 19.55 h na linkách číslo 3, 40, 50, 51, 90.