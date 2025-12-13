Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vianočnú atmosféru v Nitre dotvára aj vianočne vyzdobený autobus MHD

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

So zdobením autobusu pomáhali v tomto roku študenti Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre.

Autor TASR
Nitra 13. decembra (TASR) - K vianočnej atmosfére v Nitre v tomto roku prispieva aj vianočne vyzdobený autobus mestskej hromadnej dopravy (MHD). Autobus sa počas celého vianočného obdobia postupne objaví na väčšine liniek MHD v Nitre, informoval dopravca Transdev.

So zdobením autobusu pomáhali v tomto roku študenti Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre. V autobuse nechýbajú svetielka ani vyzdobený vianočný stromček.

Cestujúci si môžu aktuálne nasadenie vianočného autobusu overiť na webovej stránke dopravcu, ktorý zverejňuje plán jeho nasadenia a aktualizuje presný rozpis jednotlivých jázd.
