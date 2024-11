Vianočnú poštu 2024 otvoril prezident SR Peter Pellegrini

Rajecká Lesná 6. novembra (TASR) - Špeciálnu detskú poštovú známku Vianočnej pošty 2024 v stredu uviedli do života v Bazilike Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej prezident SR Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Zároveň otvorili 26. ročník Vianočnej pošty.



"Je to veľmi milá tradícia a ja som veľmi vďačný, že v tom zhone sa vraciame k tradičnému vypísaniu listu, želania či pohľadnice. Ak niečo človek napíše vlastnou rukou na papier, tak v tom odovzdá aj kus seba, svoje myšlienky a svoju energiu," povedal vo svojom príhovore prezident.



Na známke "Vianočná pošta 2024" je detská kresba snehuliaka, ktorú do súťaže o najkrajšiu vianočnú kresbu Ježiškovi poslala sedemročná Hana Neumannová z Komárna. K dispozícii je aj takzvaná FDC obálka s príkresbou, v ktorej je autorom zimného mestečka Tomáš Varmus z Bardejova.



Vianočný projekt Slovenská pošta organizuje už 26. raz a po rokoch pandémie sa vrátil do Rajeckej Lesnej. "Je to už viac ako štvrťstoročie, čo Ježiško prijíma poštu a odpovedá deťom. Za tých 25 rokov Ježiško odpovedal na viac ako dva a pol milióna listov detí," uviedol Kupka.



Pripomenul, že deti môžu prostredníctvom Vianočnej pošty celoročne písať Ježiškovi na známu adresu Ježiško 999 99. "Deti si bežne želajú pekné darčeky, ako lego, tablet či hračky, ale v poslednom čase si želajú aj niečo iné. Mier, spokojnosť v rodinách, lásku a hlavne zdravie. Je dôležité, že takto vnímajú Vianoce," dodal generálny riaditeľ Slovenskej pošty.