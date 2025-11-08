< sekcia Regióny
Vianočnú poštu 2025 otvoril prezident SR Peter Pellegrini
Vianočný projekt Slovenská pošta organizuje už 27. raz.
Autor TASR
Rajecká Lesná 8. novembra (TASR) - Špeciálnu detskú poštovú známku Vianočnej pošty 2025 v sobotu uviedli do života v Bazilike Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej prezident SR Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Zároveň otvorili ďalší ročník Vianočnej pošty.
„Veľmi sa teším, že táto tradícia obdarovávania na Slovensku platí a funguje až dodnes a že vedieme k tomu aj svoje deti,“ uviedol vo svojom príhovore Pellegrini. „Chcel by som vyzvať, aby sme samozrejme dopriali to všetko, čo môžeme, svojim najbližším, ale aby sme nezabudli ani na tých, ktorí nebudú tieto Vianoce prežívať v takej radosti, šťastí a hojnosti,“ zdôraznil Pellegrini.
Vianočný projekt Slovenská pošta organizuje už 27. raz. „Prvý list prišiel Ježiškovi už na jar a tých listov nám prišlo zo Slovenska už viac ako 100 a zo zahraničia viac ako 30. Detičky si želajú materiálne darčeky, ale sú tu samozrejme aj listy, ktoré neobsahujú žiaden dar, ale želania, aby bolo dobre, aby bola láska v rodine a zdravie,“ uviedol Kupka.
Návrhy poštovej známky, FDC obálky a FDC pečiatky pochádzajú z obrázkov detí, ktoré poslali spolu s listom pre Ježiška vlani. Na známke „Vianočná pošta 2025“ je detská kresba vianočného stromčeka s darčekom, ktorú poslal osemročný Adam Teicher z Novej Dubnice. K dispozícii je aj takzvaná FDC obálka, v ktorej je autorom motívu zasneženého sídliska Michael Nagy z Komárna.
„Písanie listu Ježiškovi môže byť chvíľou, keď si každý z nás pripomenie, že Vianoce sú aj o dávaní, nielen o dostávaní. Chcem tiež vyzvať deti, aby svoj list ozdobili kresbou, pretože práve tá ich sa môže stať námetom budúcoročnej vianočnej poštovej známky alebo príležitostnej pečiatky,“ dodal Kupka.
Doplnil, že deti môžu svoje listy a kresby posielať na známu adresu 999 99 Ježiško do 16. decembra, aby Ježiško stihol všetkým odpísať.
