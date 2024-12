Vianočnú prehliadku Bojnického zámku doplnila výstava prác detí

Bojnice 4. decembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pripravilo pre návštevníkov prehliadky vianočne vyzdobeného Bojnického zámku. I v tomto roku ich doplnila výstava výtvarných prác detí zo Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Prehliadky môžu návštevníci absolvovať počas decembra. TASR o tom v stredu informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Na návštevníkov počas vianočných prehliadok čakajú naaranžované vianočné dekorácie, vyzdobené vianočné stromčeky a slávnostné hudobné melódie, ktoré dotvoria čarovnú atmosféru," uviedla Gordíková.



Vianočnú prehliadku zámku už tradične podľa nej doplní výstava výtvarných prác detí zo špeciálnej materskej školy a žiakov autistických tried špeciálnej základnej školy Spojenej školy internátnej v Prievidzi.



"Lektorované prehliadky, ktoré sa uskutočnia počas sviatočného obdobia, poskytujú príležitosť spoznať históriu zámku v jedinečnej vianočnej atmosfére," podotkla Gordíková.



Múzeum je v decembri pre verejnosť otvorené od stredy do nedele od 10.00 h do 15.00 h. Brány Bojnického zámku zostanú zatvorené 23., 24., 25., 30. a 31. decembra, ako i 1. januára 2025.