Vianočnú uličku na Trotuári môžu ľudia navštíviť až do Silvestra
Autor TASR
Banská Štiavnica 26. decembra (TASR) - Vianočné trhy v Banskej Štiavnici, ktoré počas decembrových víkendov pripravilo mesto v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica, pokračujú od Štefana až do Silvestra. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka OOCR Lívia Olahová.
„Pre návštevníkov, ktorí zavítajú do mesta aj po Vianociach, dávame do pozornosti, že Vianočnú uličku na Trotuári môžu navštíviť aj medzi sviatkami, od 26. do 31. decembra od 14.00 do 21.00 h,“ uviedla Olahová.
Štiavnické vianočné trhy majú tento rok aj charitatívny rozmer. Návštevníci mohli formou dobrovoľného príspevku podporiť Špeciálnu základnú školu v Banskej Štiavnici a miestny územný spolok Slovenského Červeného kríža či onkologické oddelenie banskobystrickej detskej nemocnice.
