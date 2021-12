Vianočnú výzdobu v Handlovej rozsvietia 6. decembra

Handlová 2. decembra (TASR) - Vianočnú výzdobu mesto Handlová rozsvieti 6. decembra. Tento rok samospráva nezakúpila nové dekorácie, ale projektory, ktoré budú osvetľovať budovy. Pripravuje totiž nové koncepčné riešenie výzdoby. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Každoročne sa handlovské námestie a niektoré časti mesta rozžiaria vianočnou výzdobou, ktorá sa rokmi mení. Niektoré ozdoby pribúdajú, s niektorými sme sa časom museli rozlúčiť pre ich zlý technický stav alebo nevyhovujúcu technológiu," spomenula Paulínyová.



K príprave tohtoročnej vianočnej výzdoby mesto podľa nej prizvalo garanta pracovnej skupiny Verejné priestory Handlová, akademického architekta Rastislava Nemca, podľa ktorého by vianočná výzdoba mala byť tiež koncepčným riešením a vyžaduje si čas na prípravu. "Preto sme v tomto roku nenakúpili nové dekorácie, ale vianočné projektory, ktoré budú osvetľovať handlovské budovy. V budúcom roku by sa postupne mal tvoriť nový koncept vianočnej výzdoby nášho mesta, ktorý sa bude zrejme dopĺňať niekoľko rokov," doplnila Paulínyová. Projektory bude možné podľa nej využiť tiež na iné účely po zmene motívov.



Výzdobu mesto rozsvieti 6. decembra. Rozsvecovanie stromčeka na námestí si budú môcť obyvatelia pozrieť online na stránke domu kultúry na sociálnej sieti od 17.00 h. "Zároveň nájdu pod vianočným stromčekom truhlicu na priania detí, ktoré sa bude snažiť Ježiško v spolupráci s mestom a jeho organizáciami splniť, pokiaľ na listoch deti napíšu svoje meno adresu a telefonický kontakt na svojho rodiča, respektíve opatrovníka," priblížila ďalej hovorkyňa. Listy bude mesto zbierať na námestí do 22. decembra.



"Tohtoročný vianočný stromček je už po druhý rok z areálu v okolí športovej haly. Počas roka sme za jeden stromček vysadili desať nových. Na námestí nás bude tešiť do Troch kráľov," dodala Paulínyová.