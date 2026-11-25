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Vianočnú výzdobu v Martine rozsvietia v piatok 27. novembra
Tradičnú vianočnú dominantu dostane Divadelné námestie v posledný novembrový deň.
Autor TASR
Martin 25. novembra (TASR) - Adventné obdobie v Martine sa tento rok začne rozsvietením vianočnej výzdoby v piatok 27. novembra. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, na Divadelnom námestí v týchto dňoch vzniká veľký adventný veniec. Jeho základ v podobe konštrukcie a čečiny pripravili pracovníci Sociálneho podniku mesta Martin a odboru životného prostredia mestského úradu a finálnu podobu mu dodajú kvetinárstva z centra mesta.
Tradičnú vianočnú dominantu dostane Divadelné námestie v posledný novembrový deň. „Tohtoročným vianočným stromčekom bude približne 12 metrov vysoký smrek obyčajný, ktorý sa slávnostne rozsvieti v sobotu 5. decembra počas tradičného mikulášskeho popoludnia. Mesto v spolupráci s Kultúrnou scénou Martin pri tejto príležitosti pripravuje program pre celú rodinu. Svoje nové miesto dostane aj betlehem, ktorý bude tento rok umiestnený priamo pod vianočným stromčekom,“ priblížila Jenigár.
Martinčanom a návštevníkom mesta budú môcť počas celého decembra navštíviť tradičné vianočné trhy. Stánky tento rok pribudnú aj pri klzisku. „Klzisko pod holým nebom bude fungovať v režime, na ktorý sú Martinčania zvyknutí z predchádzajúcich rokov, vrátane predĺžených otváracích hodín v piatky a soboty a možnosti zapožičania korčúľ,“ dodala martinská hovorkyňa.
Divadelným námestím bude tento rok znieť výlučne vianočná hudba. Mesto chce aj touto zmenou prispieť k príjemnejšej atmosfére, ktorá vytvorí priestor na pokojné posedenia a rozhovory. „Vianoce nie sú o tom, koľko stánkov postavíme. Sú o ľuďoch, s ktorými nám je dobre. Chcem, aby sme mali v Martine miesto, kde sa môžeme počas adventu zastaviť, stretnúť známych, dať si niečo teplé a chvíľu sa len tak rozprávať pri vianočnej hudbe. Bez zbytočného zhonu, v pokoji. Presne takú atmosféru chceme na Divadelnom námestí vytvoriť,“ dodal martinský primátor Michal Uherčík.
Tradičnú vianočnú dominantu dostane Divadelné námestie v posledný novembrový deň. „Tohtoročným vianočným stromčekom bude približne 12 metrov vysoký smrek obyčajný, ktorý sa slávnostne rozsvieti v sobotu 5. decembra počas tradičného mikulášskeho popoludnia. Mesto v spolupráci s Kultúrnou scénou Martin pri tejto príležitosti pripravuje program pre celú rodinu. Svoje nové miesto dostane aj betlehem, ktorý bude tento rok umiestnený priamo pod vianočným stromčekom,“ priblížila Jenigár.
Martinčanom a návštevníkom mesta budú môcť počas celého decembra navštíviť tradičné vianočné trhy. Stánky tento rok pribudnú aj pri klzisku. „Klzisko pod holým nebom bude fungovať v režime, na ktorý sú Martinčania zvyknutí z predchádzajúcich rokov, vrátane predĺžených otváracích hodín v piatky a soboty a možnosti zapožičania korčúľ,“ dodala martinská hovorkyňa.
Divadelným námestím bude tento rok znieť výlučne vianočná hudba. Mesto chce aj touto zmenou prispieť k príjemnejšej atmosfére, ktorá vytvorí priestor na pokojné posedenia a rozhovory. „Vianoce nie sú o tom, koľko stánkov postavíme. Sú o ľuďoch, s ktorými nám je dobre. Chcem, aby sme mali v Martine miesto, kde sa môžeme počas adventu zastaviť, stretnúť známych, dať si niečo teplé a chvíľu sa len tak rozprávať pri vianočnej hudbe. Bez zbytočného zhonu, v pokoji. Presne takú atmosféru chceme na Divadelnom námestí vytvoriť,“ dodal martinský primátor Michal Uherčík.