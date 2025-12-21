< sekcia Regióny
Vianočný autobus bude v Partizánskom jazdiť do konca prázdnin
Vianočný autobus začal v Partizánskom premávať v roku 2021 na popud primátora Jozefa Božika.
Autor TASR
Partizánske 21. decembra (TASR) - Ulicami Partizánskeho opäť premáva i vianočný autobus. Obyvatelia a návštevníci mesta môžu jazdu sviatočne vyzdobeným vozidlom v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) absolvovať až do 10. januára 2026.
Vianočný autobus začal v Partizánskom premávať v roku 2021 na popud primátora Jozefa Božika. „Oslovil som SAD, či sú ochotní autobus nejakým spôsobom vyzdobiť. Povedal som, akú mám predstavu. Ako fyzická osoba som zo svojho zníženého platu zaplatil olepenie a výzdobu autobusu s tým, že bol aj ozvučený,“ spomenul pre TASR primátor.
Vyzdobená linka MHD sa podľa neho stretla s úspechom, tento rok jazdí už po piaty raz. „Na prvú jazdu prišlo viac ako 300 detí s rodičmi a starými rodičmi. Autobus premával viackrát menším okruhom, aby sme linku uviedli do prevádzky. Ide už o štandardnú aktivitu počas druhej adventnej nedele (14. 12.) a teší ma, že o ňu je záujem,“ priblížil Božik.
Cestovný poriadok vianočne vyzdobeného autobusu nájdu obyvatelia na sociálnej sieti. Premáva od hypermarketu v širšom centre mesta cez centrum, Šípok, Malé Uherce až po nemocnicu a späť.
Vianočný autobus začal v Partizánskom premávať v roku 2021 na popud primátora Jozefa Božika. „Oslovil som SAD, či sú ochotní autobus nejakým spôsobom vyzdobiť. Povedal som, akú mám predstavu. Ako fyzická osoba som zo svojho zníženého platu zaplatil olepenie a výzdobu autobusu s tým, že bol aj ozvučený,“ spomenul pre TASR primátor.
Vyzdobená linka MHD sa podľa neho stretla s úspechom, tento rok jazdí už po piaty raz. „Na prvú jazdu prišlo viac ako 300 detí s rodičmi a starými rodičmi. Autobus premával viackrát menším okruhom, aby sme linku uviedli do prevádzky. Ide už o štandardnú aktivitu počas druhej adventnej nedele (14. 12.) a teší ma, že o ňu je záujem,“ priblížil Božik.
Cestovný poriadok vianočne vyzdobeného autobusu nájdu obyvatelia na sociálnej sieti. Premáva od hypermarketu v širšom centre mesta cez centrum, Šípok, Malé Uherce až po nemocnicu a späť.