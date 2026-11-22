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Vianočný bazár v centre Bratislavy podporí dobročinné aktivity
Vianočný bazár je počas celej svojej existencie organizovaný výlučne dobrovoľníkmi, ktorí na jeho príprave pracujú bezplatne.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Nedeľňajší charitatívny Vianočný bazár Medzinárodného klubu žien v Bratislave (IWCB) podporí viaceré dobročinné aktivity na Slovensku. Koná sa v centre hlavného mesta, v Starej tržnici. Ide o 32. ročník podujatia. TASR o tom informovala Zora Inka Grohoľová z IWCB.
Na podujatí sa zúčastňujú veľvyslanectvá, zástupcovia približne 30 krajín, medzinárodné školy a slovenské charitatívne organizácie. Je to pre ne jedinečná príležitosť predstaviť svoje tradície, kultúru a gastronómiu.
Za 31 rokov existencie získal Vianočný bazár viac ako 1,43 milióna eur, ktoré boli použité na dobročinné účely na Slovensku. Podporu získali detské domovy, domovy pre seniorov, chránené dielne, organizácie pracujúce s ľuďmi s rôznym postihnutím a mnohé ďalšie organizácie z oblasti zdravia, vzdelávania a boja s chudobou.
Vianočný bazár je počas celej svojej existencie organizovaný výlučne dobrovoľníkmi, ktorí na jeho príprave pracujú bezplatne.
Na podujatí sa zúčastňujú veľvyslanectvá, zástupcovia približne 30 krajín, medzinárodné školy a slovenské charitatívne organizácie. Je to pre ne jedinečná príležitosť predstaviť svoje tradície, kultúru a gastronómiu.
Za 31 rokov existencie získal Vianočný bazár viac ako 1,43 milióna eur, ktoré boli použité na dobročinné účely na Slovensku. Podporu získali detské domovy, domovy pre seniorov, chránené dielne, organizácie pracujúce s ľuďmi s rôznym postihnutím a mnohé ďalšie organizácie z oblasti zdravia, vzdelávania a boja s chudobou.
Vianočný bazár je počas celej svojej existencie organizovaný výlučne dobrovoľníkmi, ktorí na jeho príprave pracujú bezplatne.