Vianočný beh cez detvianske mosty má za sebou šiesty ročník

Detva 24. decembra (TASR) - Športovci z Detvy, Hriňovej i z blízkeho okolia majú za sebou šiesty ročník ranného vianočného behu cez detvianske mosty. Tradične ho organizuje Športový klub (ŠK) Detva v pohybe. TASR o tom informovala jeho predsedníčka a zároveň trénerka Miriam Moravíková s tým, že beh je na Štedrý deň ešte predtým, ako sa doma pripravuje vianočná kapustnica.



Dodala, že Detva je výnimočná v tom, že má veľa mostov. "Bežíme od amfiteátra až po nákupné centrum na začiatku mesta. Je to cez 33 mostov ponad potok Detvianka. Neviem, ktoré mesto na Slovensku môže s nami v tomto počte súperiť," objasnila. Podľa nej sa na behu zúčastnilo 30 ľudí. Tento ročník označila za výnimočný aj pre stanicu s občerstvením, ktoré pripravili rodičia mladých atlétov z klubu. Trénerka pripomenula, že to bolo pri moste číslo 15.



Ako ďalej uviedla, na podujatie prišli okrem členov klubu aj jeho priaznivci a priatelia. Na behu sa v utorok zúčastnil aj bežec Peter Gonda z obce Kriváň v Detvianskom okrese. "Prišiel som prvýkrát a odchádzam nadšený a spokojný. Bežalo sa mi výborne, bolo príjemné počasie a aj výborná partia. Zároveň som objavil detvianske mosty, o ktorých som doteraz nevedel," povedal s tým, že sa mu páčilo aj občerstvenie a punč.



ŠK Detva v pohybe vznikol v auguste 2019 a vlani sa rozrástol o oddiel Cyklisti Detva. Dospelí i deti sa venujú behu, cyklistike, skialpinizmu i bežeckému lyžovaniu. "Máme radi naše mesto a Podpoľanie, a tak sme založili občianske združenie, aby sme ho mohli reprezentovať," konštatovala Moravíková. Súčasťou klubu sa môže stať ktokoľvek s chuťou hýbať sa. Môžu to byť amatéri i profesionáli. Členstvo dáva ľuďom možnosti spoznať aktívnych ľudí vo svojom regióne.