Vianočný beh cez detvianske mosty má za sebou ďalší ročník
ŠK Detva v pohybe vznikol v auguste 2019 a neskôr sa rozrástol o oddiel Cyklisti Detva.
Autor TASR
Detva 24. decembra (TASR) - Športovci z Detvy, Hriňovej i z blízkeho okolia a ich priatelia majú za sebou ďalší ročník ranného vianočného behu cez detvianske mosty. Tradične ho organizuje Športový klub (ŠK) Detva v pohybe. TASR o tom informovala jeho predsedníčka a zároveň trénerka Miriam Moravíková s tým, že beh je na Štedrý deň ešte predtým, ako sa doma pripravuje vianočná kapustnica.
Dodala, že Detva je výnimočná v tom, že má veľa mostov. Aj tento rok účastníci prešli trasu amfiteátra až po nákupné centrum na začiatku mesta. „Na behu sa zúčastnilo 45 ľudí, čo je viac ako minulý rok. Cez Detvianku sme prebehli 31 mostov,“ objasnila. Aj tento ročník opäť označila za výnimočný aj pre stanicu s občerstvením, ktoré pripravili rodičia mladých atlétov z klubu a jeho ďalší priaznivci. Bolo pri moste v starej časti Detvy. Na tomto mieste bežci dostali aj spomienkovú medailu. „Atmosféra bola priateľská, počasie nám prialo aspoň v tom, že nebola hmla a nemrzlo. Bolo to síce bez snehu, bez slnka, verím však, že sa to cez sviatky zmení,“ podotkla.
Na behu sa v stredu zúčastnil aj bežec Milan Paľaga z obce Halič v Lučeneckom okrese. „Prišiel som prvýkrát a odchádzam nadšený a spokojný. Som rád, že som to stihol a že som mohol zažiť tú atmosféru,“ povedal v cieli s tým, že ho potešila aj medaila za účasť a občerstvenie pri jednom z mostov.
ŠK Detva v pohybe vznikol v auguste 2019 a neskôr sa rozrástol o oddiel Cyklisti Detva. Dospelí i deti sa venujú behu, cyklistike, skialpinizmu i bežeckému lyžovaniu. Súčasťou klubu sa môže stať ktokoľvek s chuťou hýbať sa. Môžu to byť amatéri i profesionáli. Členstvo dáva ľuďom možnosti spoznať aktívnych ľudí vo svojom regióne.
