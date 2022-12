Vianočný beh ulicami Lučenca privíta viac ako 850 bežcov z 11 krajín

Lučenec 24. decembra (TASR) – V meste Lučenec sa v pondelok (26. 12.) bude konať v poradí už 55. ročník Vianočného behu. Športové podujatie sa do centra Novohradu vracia v plnom rozsahu po dvoch rokoch ovplyvnených pandémiou nového koronavírusu.



Ako pre TASR uviedol hlavný organizátor podujatia Marian Duzbaba, do piatka (23. 12.) bolo zaregistrovaných vyše 850 bežcov z 11 krajín. Organizátori očakávajú účasť približne 1000 športovcov, bežci sa budú môcť prihlásiť aj osobne priamo na mieste pred začiatkom podujatia.



Vianočný beh mestom Lučenec má v Novohrade dlhoročnú tradíciu, prvýkrát sa konal ešte v roku 1967. Ako pre TASR priblížil viceprimátor mesta Pavol Baculík, v minulosti sa bežalo cez obce Kalinovo i Veľkú Ves, neskôr do Haliče a späť. Posledné roky sa beh koná v uliciach Lučenca.



Štart a cieľ Vianočného behu bude tento rok na Námestí republiky, pripravené bude tiež zázemie pre bežcov so šatňami a sociálnymi zariadeniami. Podujatie si vyžiada i dopravné obmedzenia, od 9.00 do 13.00 h bude pre dopravu uzavretá Masarykova ulica.



Vianočný beh mesta Lučenec pozostáva z viacerých bežeckých disciplín s rôznou obťažnosťou. Jeho súčasťou je beh na 200 metrov určený pre deti, minibeh s dĺžkou troch kilometrov (km), Beh Vladimíra Findru na päť km i Štefanská 20-tka. Súťažiť sa bude aj v štafete či disciplíne nordic walking. Podujatie organizujú občianske združenie Novohrad a mesto Lučenec, finančne ho podporil Banskobystrický samosprávny kraj.