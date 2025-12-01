< sekcia Regióny
Vianočný charitatívny jarmok v B. Štiavnici podporí tri organizácie
Otvorenie jarmoku je naplánované v piatok o 16.00 h.
Autor TASR
Banská Štiavnica 1. decembra (TASR) - Hudobné vystúpenia, komunitné aktivity, ale aj viacero možností podpory lokálnych komunít ponúkne Vianočný charitatívny jarmok, ktorý sa v Banskej Štiavnici začína v piatok 5. decembra. Jarmok, ktorý sa uskutoční v rámci Vianočnej uličky na Trotuári, pripravuje mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Banská Štiavnica.
Marketingová koordinátorka organizácie Lívia Olahová informovala, že otvorenie jarmoku je naplánované v piatok o 16.00 h. „Adventnú atmosféru následne umocní benefičný koncert hudobného zoskupenia Friends of Asia, ktorý sa začne o 18.00 h a bude venovaný podpore Špeciálnej základnej školy v Banskej Štiavnici,“ priblížila Olahová.
Počas koncertu si návštevníci budú môcť zakúpiť vlastnoručne vyrobené produkty žiakov vrátane vianočných medovníčkov, pričom dostupné budú aj počas ďalších benefičných koncertov.
V sobotu 13. decembra o 18.00 h vystúpi na benefičnom dvore speváčka Katarína Stohrová, ktorá svoj koncert taktiež venuje podpore Špeciálnej základnej školy v Banskej Štiavnici. „Už od 12.30 h sa bude na Trotuári variť a podávať dobročinná kapustnica,“ poznamenala Olahová. Výťažok z jej predaja pôjde na pomoc občianskemu združeniu Svetielko nádeje, ktoré podporuje deti liečiace sa na onkologické ochorenia vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici.
Tretí benefičný večer sa uskutoční v sobotu 20. decembra o 18.00 h, keď vystúpia žiaci Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici. Ich koncert bude venovaný Slovenskému Červenému krížu - Územnému spolku v Banskej Štiavnici. „Dobrovoľníci Červeného kríža budú počas podujatia ponúkať vianočné oplátky a ďalšie drobné výrobky, ktoré si bude možné zakúpiť ako formu podpory ich činnosti,“ dodala Olahová.
