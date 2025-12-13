< sekcia Regióny
Vianočný jarmok v Detve priniesol prehliadku koledníkov z Podpoľania
Súčasťou vianočných hier je aj postava Kuba, ktorý je oblečený v kožušine.
Autor TASR
Detva 13. decembra (TASR) - Prehliadka koledníkov z Podpoľania, hudobný program i detvianska zabíjačka boli súčasťou sobotného tradičného vianočného jarmoku v Detve. Primátor Branislav Baran TASR informoval, že ľudia sa mohli ponúknuť kapustnicou, mäsom i vianočným punčom.
Dodal, že návštevníci si mohli pozrieť aj 23. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier, vystúpili koledníci z Podpoľania a folklórne kolektívy z Detvy. Obdobie Vianoc pod Poľanou je totiž desaťročia späté s tradičnou prehliadkou niekoľkých mladých mužov, ktorí predvádzali hru o narodení Ježiška. Každoročne sa na nej zúčastňujú skupiny, ktoré sa podieľajú na uchovávaní vianočných a novoročných hier. Betlehemci sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, zvlášť v Podpoľaní, kde je táto tradícia stále živá. Aj v súčasnosti je aktívnych niekoľko skupín, ktoré obchôdzkami po domoch tešia domácich a niektorí si Vianoce bez nich nedokážu predstaviť.
Súčasťou vianočných hier je aj postava Kuba, ktorý je oblečený v kožušine. Andrea Jágerová z Centra tradičnej kultúry v Detve zdôraznila, že kožušinu majú oblečenú naopak, teda chlpatou stranou von. „Symbolizuje to plodnosť. Preto aj dotyk s touto maskou mal magickú funkciu, hlavne pre mladé dievčatá,“ vysvetlila s tým, že v rukách mali povriesla zo slamy a nimi udierali ľudí po chrbte. Slama symbolizovala prosperitu.
Súčasťou betlehemských masiek sú aj pokrývky hlavy, pod Poľanou však nosili rôzne druhy. Napríklad v Detve, kde chodili z domu do domu blízko seba, nepotrebovali mať zakryté uši. Nosili tak malé detvianske klobúčiky. Na hriňovských lazoch, na Priehaline a aj v Hriňovej nosili baranice. Na Látkach zas mali chlapci na hlavách klobúky.
Dodal, že návštevníci si mohli pozrieť aj 23. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier, vystúpili koledníci z Podpoľania a folklórne kolektívy z Detvy. Obdobie Vianoc pod Poľanou je totiž desaťročia späté s tradičnou prehliadkou niekoľkých mladých mužov, ktorí predvádzali hru o narodení Ježiška. Každoročne sa na nej zúčastňujú skupiny, ktoré sa podieľajú na uchovávaní vianočných a novoročných hier. Betlehemci sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, zvlášť v Podpoľaní, kde je táto tradícia stále živá. Aj v súčasnosti je aktívnych niekoľko skupín, ktoré obchôdzkami po domoch tešia domácich a niektorí si Vianoce bez nich nedokážu predstaviť.
Súčasťou vianočných hier je aj postava Kuba, ktorý je oblečený v kožušine. Andrea Jágerová z Centra tradičnej kultúry v Detve zdôraznila, že kožušinu majú oblečenú naopak, teda chlpatou stranou von. „Symbolizuje to plodnosť. Preto aj dotyk s touto maskou mal magickú funkciu, hlavne pre mladé dievčatá,“ vysvetlila s tým, že v rukách mali povriesla zo slamy a nimi udierali ľudí po chrbte. Slama symbolizovala prosperitu.
Súčasťou betlehemských masiek sú aj pokrývky hlavy, pod Poľanou však nosili rôzne druhy. Napríklad v Detve, kde chodili z domu do domu blízko seba, nepotrebovali mať zakryté uši. Nosili tak malé detvianske klobúčiky. Na hriňovských lazoch, na Priehaline a aj v Hriňovej nosili baranice. Na Látkach zas mali chlapci na hlavách klobúky.