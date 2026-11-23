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Vianočný jarmok v Poprade bude tento rok pri aréne
Radnica zároveň chystá v Dome kultúry Rozprávkové soboty.
Autor TASR
Poprad 23. novembra (TASR) - Tohtoročný vianočný jarmok v Poprade sa bude konať pri aréne na sídlisku Juh III. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti. Dôvodom presunu je aktuálne prebiehajúca rekonštrukcia Námestia sv. Egídia, na ktorom sa jarmok doteraz každoročne organizoval. Samospráva zároveň pripravuje bohatý program plný vianočnej atmosféry, začalo sa už aj s inštalovaním vianočnej výzdoby v jednotlivých mestských častiach.
„V rámci celého programu Popradských Vianoc návštevníkov čaká Mikuláš v Poprade 4. decembra o 17.00 h pri Aréne Poprad, keď sa rozsvieti vianočný stromček aj vianočná výzdoba v celom meste. V programe vystúpia Teatro Komika, detský folklórny súbor Letnička, tanečný klub ONE Poprad a SOLUS Dance Academy,“ uviedlo mesto s tým, že pripravený bude aj primátorský punč.
Radnica zároveň chystá v Dome kultúry Rozprávkové soboty. Počas troch sobôt 5. decembra, 12. decembra a 19. decembra sa malí diváci môžu tešiť na rozprávky Putovanie za šťastím, Dobrodružstvá snehuliaka: Cesta za snehovou kráľovnou a Od Ondreja do troch kráľov. Chýbať nebudú ani adventné koncerty, v Aréne Poprad počas najbližších štyroch nedieľ vystúpia dychové hudby Tatramat a Popradčanka.
Tradičný jarmok bude pri Aréne Poprad od 11. do 20. decembra a do mesta prinesie pravú sviatočnú atmosféru. Počas tohto týždňa sa v aréne budú konať aj viaceré koncerty, okrem iných vystúpia Dominika Mirgová, Smola a Hrušky, Alan Murin, Kmeťoband, Janais, Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band či Modus. „Aj keď sa tento rok stretneme na inom mieste, čaro Vianoc v Poprade zostáva,“ pripomína mesto. Dodáva, že 13. decembra sa o 15.00 h uskutoční v Evanjelickom kostole vo Veľkej aj vianočný koncert cirkevných speváckych zborov Posolstvo Vianoc.
Vianočné trhy sa tento rok budú konať aj v historickej Spišskej Sobote. Od 18. decembra až do 3. januára 2027 tam vznikne Podtatranské vianočné mestečko, ktoré návštevníkom prinesie vianočnú atmosféru, jedlo, vystúpenia rôznych interpretov, hudbu pre všetky vekové kategórie či remeselné produkty.
„V rámci celého programu Popradských Vianoc návštevníkov čaká Mikuláš v Poprade 4. decembra o 17.00 h pri Aréne Poprad, keď sa rozsvieti vianočný stromček aj vianočná výzdoba v celom meste. V programe vystúpia Teatro Komika, detský folklórny súbor Letnička, tanečný klub ONE Poprad a SOLUS Dance Academy,“ uviedlo mesto s tým, že pripravený bude aj primátorský punč.
Radnica zároveň chystá v Dome kultúry Rozprávkové soboty. Počas troch sobôt 5. decembra, 12. decembra a 19. decembra sa malí diváci môžu tešiť na rozprávky Putovanie za šťastím, Dobrodružstvá snehuliaka: Cesta za snehovou kráľovnou a Od Ondreja do troch kráľov. Chýbať nebudú ani adventné koncerty, v Aréne Poprad počas najbližších štyroch nedieľ vystúpia dychové hudby Tatramat a Popradčanka.
Tradičný jarmok bude pri Aréne Poprad od 11. do 20. decembra a do mesta prinesie pravú sviatočnú atmosféru. Počas tohto týždňa sa v aréne budú konať aj viaceré koncerty, okrem iných vystúpia Dominika Mirgová, Smola a Hrušky, Alan Murin, Kmeťoband, Janais, Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band či Modus. „Aj keď sa tento rok stretneme na inom mieste, čaro Vianoc v Poprade zostáva,“ pripomína mesto. Dodáva, že 13. decembra sa o 15.00 h uskutoční v Evanjelickom kostole vo Veľkej aj vianočný koncert cirkevných speváckych zborov Posolstvo Vianoc.
Vianočné trhy sa tento rok budú konať aj v historickej Spišskej Sobote. Od 18. decembra až do 3. januára 2027 tam vznikne Podtatranské vianočné mestečko, ktoré návštevníkom prinesie vianočnú atmosféru, jedlo, vystúpenia rôznych interpretov, hudbu pre všetky vekové kategórie či remeselné produkty.