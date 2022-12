Vianočný režim ovplyvní chod oddelení nemocnice v Zl. Moravciach

Zlaté Moravce 19. decembra (TASR) – Vianočný režim v Nemocnici Agel Zlaté Moravce ovplyvní chod oddelení aj ambulancií. Začína sa 23. decembra a potrvá postupne do 9. januára budúceho roka. Pacientom, ktorým zdravotný stav nedovoľuje stráviť sviatky v domácom prostredí, však pracovníci nemocnice zabezpečia nielen zdravotnú starostlivosť, ale aj vianočnú atmosféru, informovala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Od 23. decembra nebude v prevádzke oddelenie ani ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore chirurgia, ortopédia a gynekológia bude pacientom k dispozícii do 23. decembra. V období medzi sviatkami bude zatvorená ambulancia hematológie a transfúziológie, ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, ortopedická aj sono ambulancia.



Chirurgická ambulancia bude mať v termíne od 24. do 30. decembra upravené ordinačné hodiny, v prevádzke bude od 7.00 do 19.00 h. Mimo prevádzky bude 23. decembra aj vakcinačné miesto a tiež aj mobilné odberové miesto. Ostatné ambulancie a oddelenia budú fungovať bez zmeny v súlade s platnými ordinačnými hodinami. Od 2. januára 2023 budú postupne oddelenia a ambulancie zlatomoravskej nemocnice nabiehať opäť na štandardný režim.