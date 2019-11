Vianočný Ružinov sa bude dať vychutnať z 33-metrového ruského kolesa

Bratislava 22. novembra (TASR) – Vianočná atmosféra prichádza aj do bratislavského Ružinova. Od piatka si ju budú môcť vychutnať obyvatelia i návštevníci aj z 33-metrového ruského kolesa či z ekologického umelého klziska, ktoré nepotrebuje k prevádzke vodu ani teploty pod nulou. Symbolické brány Vianočného Ružinova otvorí podvečer starosta Martin Chren pre Domom kultúry (DK) Ružinov. Podujatie potrvá do 22. decembra.



"Vianoce sú hádam najkrajším obdobím roka a verím, že Ružinovčanom, ale aj ostatným návštevníkom, vytvoríme priestor, kde si budú môcť predvianočnú atmosféru skutočne vychutnať," poznamenal Chren.



Neodmysliteľnou súčasťou budú tiež vianočné stánky s predajným sortimentom od lokálnych výrobcov, napríklad z rôznych prírodných materiálov, kovu, šúpolia, textilu, polodrahokamov, dreva či papiera. Chýbať nebude ani vianočné pečivo, perníky, oblátky, výrobky z medu a cukrovinky. Atmosféru bude dotvárať kultúrny program, každú nedeľu popoludní sa bude zapaľovať adventná svieca.



Vianočný Ružinov bude zároveň ekologický. "Je zakázané používanie plastových riadov, pohárov a príborov. Vianočný punč, ale i ostatné dobroty sa budú podávať výhradne v kompostovateľnom riade," podotkli organizátori s tým, že všetok odpad sa bude triediť a kompostovať.



O niečo neskôr, 29. novembra, zavíta vianočná atmosféra aj do najväčšej bratislavskej mestskej časti, kde sa na Námestí Republiky začnú Petržalské vianočné trhy 2019. Potrvajú do 15. decembra a okrem rôznych podujatí budú k dispozícii stánky s vianočným občerstvením a vianočným tovarom. Každý piatok, sobotu a nedeľu sa budú konať hudobné, tanečné alebo divadelné predstavenia.