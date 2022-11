Vianočný strom sa v centre Nitry rozžiari v prvú adventnú nedeľu

Nitra 10. novembra (TASR) - Stánky predajcov vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí v Nitre sa otvoria v piatok 25. novembra. Slávnostné a oficiálne otvorenie mestečka je naplánované na prvú adventnú nedeľu (27. 11.), keď sa rozsvieti aj vianočný stromček.



Ako informoval mestský úrad, adventné trhy budú trvať do 23. decembra s možnosťou predĺženia do 6. januára 2023. "Na toto obdobie je pripravený bohatý hudobný a umelecký program pre všetky generácie. Už 25. novembra si deti zo základných škôl vyzdobia stromčeky, ktoré budú pre verejnosť vystavené počas celého adventného obdobia. Pri slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka v prvú adventnú nedeľu sa o dobrú náladu postará orchester Fats Jazz Band," uviedla radnica.



Druhú adventnú nedeľu (4. 12.) príde na Svätoplukovo námestie Mikuláš so svojou družinou. "Sprievodný program je pripravený v spolupráci so Základnou umeleckou školou J. Rosinského v Nitre. Mikuláš sa do vianočného mestečka privezie na vysvietenom vláčiku, ktorý bude k dispozícii v tento a nasledujúce dva dni aj pre verejnosť," doplnil magistrát.