Dolný Kubín má ekologický vianočný stromček, rastie pred radnicou

Dolný Kubín 6. decembra (TASR) – Hlavný vianočný strom v Dolnom Kubíne rastie priamo pred radnicou. Ide o približne desaťmetrový smrek, ktorý pred pár rokmi upravili tak, aby dosiahol súmerný a rovnomerný vzhľad. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice. Dodal, že ide o ekologické riešenie, nakoľko strom pred Vianocami nemusia vypiľovať z niektorej z mestských lokalít.



"Pred tromi rokmi sme sa rozhodli, že hlavný vianočný stromček bude jeden z tých, ktoré rastú počas celého roka v centre mesta. Nakoniec sme si vybrali ten, ktorý rastie rovno pred historickou budovou mestského úradu. Takto sa nám podarilo získať krásny vianočný stromček uprostred mesta a benefitom ostáva, že nám tu rastie aj po Vianociach počas celého roka," vysvetlil primátor Ján Prílepok.



Vianočný strom vyzdobili LED žiarovkami, teplým žltým svetlom a zavesili naň červené vianočné gule. Rozsvietili ho uplynulý víkend.



Okrem stromu zdobia mesto aj ďalšie prvky, ktoré patria k vianočnému obdobiu. Na mnohých z nich použili čečinu, ktorá zvýšila z úprav mestskej zelene. "Pracovníčky technických služieb sa rozhodli vyzdobiť kolonádový most ponad rieku Orava. Do 200 kvetináčov, kde sú počas roka muškáty, umiestnili čečinu a doplnili to červenými mašľami. Takto prinesú vianočnú atmosféru približne 5000 ľuďom, ktorí po tom moste denne prechádzajú," doplnil Prílepok.



Mesto dalo ozdobiť aj stromy na sídlisku Brezovec, Bysterec či v mestských častiach Mokraď, Záskalie, Beňová Lehota, Medzihradné, Kňažia a Banisko.