Vianočný stromček môžu v Bánovciach nad Bebravou využiť i do kompostu

Bánovce nad Bebravou 5. januára (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou začalo so zberom vianočných stromčekov. Obyvatelia ich môžu odložiť k stojiskám s nádobami na odpad či odniesť na zberný dvor. Majiteľom záhrad môže stromček ešte poslúžiť ako súčasť kompostu. Informovala o tom radnica.



"Živé vianočné stromčeky je potrebné po Vianociach dôsledne odstrojiť od kovových háčikov, sklenených či plastových ozdôb a uložiť ku kontajnerom," pripomenula samospráva. Pracovníci mesta ich budú priebežne odvážať.



Stromček môžu obyvatelia i bezplatne odovzdať na zbernom dvore počas jeho otváracích hodín. Rovnako na zbernom dvore bezplatne pracovníci prijmú objemné odpady, kusy nábytku, nefunkčnú elektroniku, prípadne iný odpad, ktorý im cez sviatky vznikol.



Majiteľom záhrad a kompostérov alebo kompostovísk môže živý stromček ešte poslúžiť. "Vetvičky zo stromčeka sa dajú použiť na zakrytie chúlostivých rastlín v záhrade, v prípade, ak by nastúpilo mrazivejšie počasie. Nasekaný na drobné kúsky sa môže primiešať do kompostu," priblížila radnica. Ak si Bánovčania podľa nej zakúpili vianočný stromček v kvetináči, môžu si ho presadiť do záhrady.