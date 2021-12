Vianočný stromček na námestí rozsvieti mesto Zvolen na Mikuláša

Zvolen 4. decembra (TASR) – Vianočný stromček na námestí vo Zvolene sa rozsvieti na Mikuláša (6. 12.), pre protipandemické opatrenia však Mikulášsky sprievod nebude. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.



Mesto pre svojich obyvateľov otvorilo tradičnú Vianočnú dedinu 1. decembra, pre šírenie nového koronavírusu však funguje v obmedzenom režime. "Pre protipandemické opatrenia nebolo možné uskutočniť tradičné slávnostné otvorenie. Napriek tomu sme radi, že ľudia si do nej nachádzajú cestu,“ spomenul hovorca. „Hoci je tento rok dedina otvorená v skromnejšom režime, teší nás, že sme ňou mohli dotvoriť príjemnú predvianočnú atmosféru v našom meste," podotkol a doplnil, že tento priestor je tradične vyzdobený. Súčasťou sú vyrezávaný betlehem, vianočný stromček či svetielka hviezdneho neba.



Dedina funguje tak, aby boli splnené jednotlivé opatrenia prijaté vládou a hlavným hygienikom. "Je tak možné zakúpiť v nej vianočné oplátky, medovníky, mäsové či syrové výrobky a ďalšie tradičné potravinové produkty formou okienkového predaja, teda zabalené a určené na odber so sebou," zdôraznil Svatuška s tým, že nie je možné podávať nalievané teplé nápoje, teda ani punč.



Vianočná dedina otvára svoje brány pre ľudí každoročne začiatkom decembra. Séria kultúrnych podujatí trvá do Vianoc, publikum v minulých rokoch zabávali hudobníci, speváci a aj folkloristi. Atmosféru sviatkov spríjemňujú svetielka, vianočný stromček a aj koledy. Záujemcovia mávali k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostávajú aj remeselníci a domáce výrobky.