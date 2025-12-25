< sekcia Regióny
Vianočný stromček po prvý raz rozsvietili v Trnave pred 100 rokmi
Počas obdobia prvej Československej republiky mala slávnosť stabilný program.
Autor TASR
Trnava 25. decembra (TASR) - Verejné vianočné stromčeky sa v centrách miest prvej Československej republiky začali objavovať od roku 1924. V Trnave sa po prvý raz uskutočnila slávnosť rozsvietenia vianočného stromčeka pred 100 rokmi, 20. decembra 1925. Uviedla to riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová.
„Stromček mal charitatívnu funkciu, túto slávnosť organizovala pobočka Československého Červeného kríža v úzkej spolupráci s mestom Trnava. Na slávnosti vždy zástupca mesta Trnava prevzal záštitu nad vianočným stromčekom,“ priblížila. Pod ním bývala umiestnená skrinka, do ktorej od prvého dňa, ako bol stromček rozsvietený, mohli okoloidúci prispieť na pomoc opusteným deťom.
„Táto tradícia pretrvala až do roku 1949, potom sa to trošku zmenilo. Ale vianočný stromček v Trnave máme na Trojičnom námestí až do dnešných dní. Na rozdiel od iných slovenských miest sa rozsvecovanie vianočného stromčeka uskutočnilo v Trnave aj počas druhej svetovej vojny,“ podotkla.
Počas obdobia prvej Československej republiky mala slávnosť stabilný program. „Na úvod zaznela štátna hymna, potom predslovy zástupcu Československého Červeného kríža a zástupcu mesta. Nasledovali spievané koledy alebo recitované básne v podaní žiakov trnavských škôl,“ doplnila s tým, že slávnosť ukončila buď hudba v podaní dobrovoľného hasičského zboru alebo vojenská hudba.
