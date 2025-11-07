< sekcia Regióny
Vianočný stromček v centre Prešova pochádza z Ľubotíc
Autor TASR
Prešov 7. novembra (TASR) - Pred Konkatedrálou sv. Mikuláša pribudla 13,5 metra vysoká jedľa biela, ktorá bude jednou z tohtoročných vianočných dominánt. Pochádza zo súkromnej záhrady na Korabinského ulici v Ľuboticiach. Vianočný stromček slávnostne rozsvietia deti so Svätým Mikulášom 6. decembra počas podujatia Mikulášsky darček, ktoré je súčasťou prešovských vianočných trhov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Mestu Prešov jedľu darovali manželia Krajčiovci z obce Ľubotice a viaže sa k nej podľa Šitárovej milý príbeh. „Manželia Krajčiovci ju totiž pred 23 rokmi kúpili svojmu synovi Gabrielovi k 20. narodeninám. Krásny stromček tak prinesie radosť hneď dvakrát. Tak, ako ju pred 23 rokmi priniesol ich synovi, tak bude teraz tešiť aj Prešovčanov a návštevníkov nášho mesta, ktorým spríjemní predvianočnú atmosféru,“ povedala Šitárová.
Pracovníci Technických služieb mesta Prešov stromček pred Konkatedrálu sv. Mikuláša umiestnili podľa jej slov v predstihu, pretože je potrebné ho nielen bezpečne osadiť, ale aj ozdobiť, a to ešte predtým, ako sa začne s montážou drevených stánkov a pódia v rámci vianočných trhov. Pre bezpečnosť návštevníkov centra mesta má vianočný stromček stabilný betónový základ, aby sa predišlo jeho pádu. Zaistený je drevenými klinmi.
Jedľa biela pri konkatedrále nebude jediným vianočným stromčekom v centre. Súčasťou výzdoby Hlavnej ulice bude opäť aj alej malých vianočných stromčekov v Južnom parku a v okolí konkatedrály. Do ich výzdoby sa zapoja deti a žiaci prešovských materských a základných škôl. Vianočné ozdoby budú vyrábať z recyklovaných a ekologických materiálov.
Spolu s vianočným stromčekom postupne pribúda v centre mesta už aj vianočná výzdoba, ktorá bude ladená v zlatých farbách v kombinácii s briliantovou bielou. Mesto Prešov plánuje aj tento rok vyzdobiť a rozsvietiť vianočné stromčeky vo všetkých mestských častiach.
